Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ediyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy "savaş stresini" deyip, esrara serbestlik istedi
11:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
12:05
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
13:05
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus senatör: İsveç'te Kur'an yakılmasına izin verilmesi tam bir vandallık
14:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
DÜNYANIN KONUŞTUĞU OLAY
Rusya'da 23 Haziran gecesi neler oldu?
16:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
17:05
28 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:00
53 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
20:00
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
ÖZEL HABER
İsrail, Demir Kubbe'yi neden Ukrayna'ya vermediğini açıkladı
11:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
12:15
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
13:15
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
ÖZEL HABER
BRICS genişleyecek mi? Türkiye'nin ardından bir ülke daha
14:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna ile Batı arasında tartışma
15:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
ÖZEL HABER
Enerji krizi İngiliz Kraliyet ailesini de vurdu, sarayın sıcaklık seviyesi düşürüldü
16:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
17:15
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:15
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
20:15
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230701/balikesirde-kaybolan-ekonomist-korhan-berzegi-arama-calismalari-devam-ediyor-1073056431.html
Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ediyor
Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ediyor
Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği 'Tina' ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan... 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T11:38+0300
2023-07-01T11:38+0300
yaşam
korhan berzeg
kayıp
arama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1a/1072862918_89:0:823:413_1920x0_80_0_0_5deb2e96e530757b485ea8da4c1f44fc.jpg
AFAD koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile jandarma komando timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK), SAR Arama Kurtarma, Gönen Artemea Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (GADAK) ekipleri, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde Berzeg'i arıyor.İHA ve ısıya duyarlı termal kameralı dronlarla arazide yapılan arama çalışmalarına, Ankara'dan gelen 15 kişilik Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi ve 2 kadavra arama köpeği de destek verdi.Arama kurtarma ekipleri ile gönüllülerden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip, bölgede arama çalışmasına devam etti. Yapılan çalışmalara rağmen Berzeg ve evden birlikte ayrıldığı doberman cinsi köpeği Tina'ya ait herhangi bir iz bulunamadı.Öte yandan Tırnavo Mahallesi'nde yaşayan Şaban Çam isimli bir vatandaş Korhan Berzeg'i 2 gün önce köpeğiyle gördüğünü iddia etmesi üzerine ekipler mahalleye giderek çalışma başlattı.Tırnavo Mahallesi'ndeki metruk yapılarda ve inşaat alanlarında aramalar yapan ekipler, çevrede bulunan bir evin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.Berzeg'e ait herhangi bir ize ulaşamayan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1a/1072862918_181:0:732:413_1920x0_80_0_0_f6d0020bfd4cbb3819bf7cb5ddbc250c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
korhan berzeg, kayıp, arama
korhan berzeg, kayıp, arama

Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ediyor

11:38 01.07.2023
© İHA / GÖKHAN DAĞLI - KUDRET ŞENEL - SERHAT BARIŞKorhan Berzeg
Korhan Berzeg - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2023
© İHA / GÖKHAN DAĞLI - KUDRET ŞENEL - SERHAT BARIŞ
Abone olTelegram
Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği 'Tina' ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan çalışma 15'inci gününde sürüyor.
AFAD koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile jandarma komando timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK), SAR Arama Kurtarma, Gönen Artemea Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (GADAK) ekipleri, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde Berzeg'i arıyor.
İHA ve ısıya duyarlı termal kameralı dronlarla arazide yapılan arama çalışmalarına, Ankara'dan gelen 15 kişilik Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi ve 2 kadavra arama köpeği de destek verdi.
Arama kurtarma ekipleri ile gönüllülerden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip, bölgede arama çalışmasına devam etti. Yapılan çalışmalara rağmen Berzeg ve evden birlikte ayrıldığı doberman cinsi köpeği Tina'ya ait herhangi bir iz bulunamadı.
Öte yandan Tırnavo Mahallesi'nde yaşayan Şaban Çam isimli bir vatandaş Korhan Berzeg'i 2 gün önce köpeğiyle gördüğünü iddia etmesi üzerine ekipler mahalleye giderek çalışma başlattı.
Tırnavo Mahallesi'ndeki metruk yapılarda ve inşaat alanlarında aramalar yapan ekipler, çevrede bulunan bir evin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Berzeg'e ait herhangi bir ize ulaşamayan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала