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https://sputniknews.com.tr/20230703/is-yerindekilere-hasta-oldugunu-soyleyen-kadin-konsere-battaniye-giyerek-katildi--1073113620.html
İş yerindekilere hasta olduğunu söyleyen kadın, konsere battaniyeyle katıldı
İş yerindekilere hasta olduğunu söyleyen kadın, konsere battaniyeyle katıldı
ABD'de bir kadın, iş yerindekilere hasta olduğunu söyleyerek Taylor Swift konserine battaniye ve gözlükle katıldı. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T15:01+0300
2023-07-03T15:11+0300
taylor swift
konser
yaşam
battaniye
turne
kadın
hayran
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ABD'nin Ohio eyaletinde bir kadın, ünlü şarkıcı Taylor Swift'in 'The Eras' turnesi kapsamındaki konserine ilginç imajıyla katıldı. Üzerine geçirdiği battaniye ve taktığı gözlükle dikkat çeken kadının, sıkı bir Swift hayranı olduğu ortaya çıktı. "11 yaşındaki kızımın ikinci adını Taylor koydum" diyerek ünlü isme hayranlığını dile getiren kadın, iş yerindekilere hasta olduğunu söyleyip konsere geldiği için battaniyeyle kendini gizlediğini itiraf etti. Adını vermek istemeyen hayran, “11 yaşındaki küçük kızımı da ilk defa yanımda getirdim. Nashville'deki konsere gittim, bu yüzden bu konser daha çok onun için" diye ekledi. Kadının, iş yerindekilere söylediği yalanın gizli kalmasını istemesi üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen muhabir ise "Sırrın bende güvende. Buradaki herkes de şahit; bu sır ağzımdan çıkmayacak" dedi. Öte yandan, battaniyeli kadının Swift'in 'Anti-Hero' şarkısının klibinden ilham aldığı düşünülüyor. 'The Eras' turnesi Taylor Swift'in 'The Eras' adlı konser turu 'Lover', 'Folklore', 'Evermore' ve 'Midnights' dahil olmak üzere tüm albümlerini destekleyen altıncı turnesi.Turne için Swift, "Kariyerimin tüm müzikal dönemlerinde bir yolculuk olacak" demişti. Turnenin Mart ayında başlayan ABD ayağı, Ağustos ayına kadar sürecek.
https://sputniknews.com.tr/20230418/taylor-swift-william-shakespeare-ile-karsilastirildi-o-gercek-bir-sair-1069862054.html
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taylor swift, konser, battaniye, turne, kadın, hayran
taylor swift, konser, battaniye, turne, kadın, hayran

İş yerindekilere hasta olduğunu söyleyen kadın, konsere battaniyeyle katıldı

15:01 03.07.2023 (güncellendi: 15:11 03.07.2023)
© Fotoğraf : Twitter / Wkrc-tvABD'de bir kadın, iş yerindekilere hasta olduğunu söyleyerek Taylor Swift konserine battaniye ve gözlükle katıldı.
ABD'de bir kadın, iş yerindekilere hasta olduğunu söyleyerek Taylor Swift konserine battaniye ve gözlükle katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© Fotoğraf : Twitter / Wkrc-tv
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ABD'de bir kadın, iş yerindekilere hasta olduğunu söyleyerek Taylor Swift konserine battaniye ve gözlükle katıldı.
ABD'nin Ohio eyaletinde bir kadın, ünlü şarkıcı Taylor Swift'in 'The Eras' turnesi kapsamındaki konserine ilginç imajıyla katıldı.
Üzerine geçirdiği battaniye ve taktığı gözlükle dikkat çeken kadının, sıkı bir Swift hayranı olduğu ortaya çıktı.
"11 yaşındaki kızımın ikinci adını Taylor koydum" diyerek ünlü isme hayranlığını dile getiren kadın, iş yerindekilere hasta olduğunu söyleyip konsere geldiği için battaniyeyle kendini gizlediğini itiraf etti.
Adını vermek istemeyen hayran, “11 yaşındaki küçük kızımı da ilk defa yanımda getirdim. Nashville'deki konsere gittim, bu yüzden bu konser daha çok onun için" diye ekledi.
Kadının, iş yerindekilere söylediği yalanın gizli kalmasını istemesi üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen muhabir ise "Sırrın bende güvende. Buradaki herkes de şahit; bu sır ağzımdan çıkmayacak" dedi.
Öte yandan, battaniyeli kadının Swift'in 'Anti-Hero' şarkısının klibinden ilham aldığı düşünülüyor.

'The Eras' turnesi

Taylor Swift'in 'The Eras' adlı konser turu 'Lover', 'Folklore', 'Evermore' ve 'Midnights' dahil olmak üzere tüm albümlerini destekleyen altıncı turnesi.
Turne için Swift, "Kariyerimin tüm müzikal dönemlerinde bir yolculuk olacak" demişti.
Turnenin Mart ayında başlayan ABD ayağı, Ağustos ayına kadar sürecek.
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