https://sputniknews.com.tr/20230418/taylor-swift-william-shakespeare-ile-karsilastirildi-o-gercek-bir-sair-1069862054.html

Taylor Swift, William Shakespeare ile karşılaştırıldı: O gerçek bir şair

Taylor Swift, William Shakespeare ile karşılaştırıldı: O gerçek bir şair

Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, Rönesans dönemi şairi William Shakespeare ile kıyaslandı. Shakespeare uzmanı Jonathan Bate, Swift için "gerçek bir şair"... 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T18:45+0300

2023-04-18T18:45+0300

2023-04-18T18:45+0300

yaşam

grammy müzik ödülleri

taylor swift

william shakespeare

müzik

edebiyat

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Geçen yıl çıkardığı 'Midnights' albümü ile ses getiren Taylor Swift, şu aralar çıktığı dünya turnesiyle gündemde. Şarkılarını kendisi yazan Swift, Rönesans döneminin ve tüm zamanların en önemli şair ve yazarlarından biri olan William Shakespeare ile kıyaslandı.Habertürk'ün The Sunday Times'tan aktardığına göre, "Taylor Swift Neden Bir Edebiyat Devi?" başlıklı bir yazı hazırlayan Jonathan Bate, Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift'in 'gerçek bir şair' olduğunu söyledi.Eskiden Warwick Üniversitesi'nde uzmanlık alanı Shakespeare olan Jonathan Bate, Taylor Swift'in 'kaliteli bir şov yıldızından fazlası' olduğunu dile getirdi.Taylor Swift'in konserine giden uzman, hayatının en iyi gecelerinden birini yaşadığını ve Swift'in 'edebi bir duyarlılığı' bulunduğunu söyledi.Bate, "Çoğu kadınlardan oluşan coşkulu izleyicilerin birçoğunun ezbere biliyormuş gibi göründüğü şarkı sözlerini dinlerken, ilk kez 15 yıl önce aklıma gelen bir düşünceyi doğruladım: Bu sadece kaliteli bir şov değil, Taylor Swift gerçek bir şair" dedi.Taylor Swift'in 'Love Story' şarkısında geçen "Sen Romeo'ydun, çakıl taşları atıyordun / Ve babam 'Juliet'ten uzak dur' dedi" sözlerini anımsayan Jonathan Bate, Shakespeare ile Swift ile arasında ilk kez o zaman bir bağlantı olduğunu düşündüğünü söyledi.

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grammy müzik ödülleri, taylor swift, william shakespeare, müzik, edebiyat