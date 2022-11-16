https://sputniknews.com.tr/20221116/taylor-swiftin-konser-biletlerini-satan-site-coktu-biletler-karaborsada-22-bin-dolara-satisa-cikti-1063484525.html
Taylor Swift'in konser biletlerini satan site çöktü: Biletler karaborsada 22 bin dolara satışa çıktı
Taylor Swift'in konser biletlerini satan site çöktü: Biletler karaborsada 22 bin dolara satışa çıktı
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in ABD'de gerçekleştireceği turne için biletler satışa çıkarıldı. 'Eras' turnesi kapsamında gerçekleştirilecek konserlerin... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T12:50+0300
2022-11-16T12:50+0300
2022-11-16T12:50+0300
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Geçtiğimiz haftalarda yeni albümünü yayınlayan Taylor Swift, 5 yıl aradan sonra ilk kez gerçekleştireceği 'Eras' turnesinin biletlerini satışa çıkardı.Biletlerin Ticketmaster isimli internet sitesinde ön satışla yer alacağının ilan edilmesinden bir süre sonra platform çöktü. Ticketmaster, yaşanan duruma ilişkin yaptığı açıklamada 'tarihte görülmemiş bir taleple' karşılaştıkları kaydedildi.ABD'nin çeşitli şehirlerinde düzenlenecek 52 konserden oluşan turnenin biletleri, Ticketmaster'da yaşanan arıza nedeniyle anında karaborsaya düştü. Fiyatları 49 ila 449 dolar arasında değişen biletler, 'StubHob' gibi sitelerde 22 bin 700 dolardan satılmaya başladı.Ünlü yıldızın biletlerinin yer aldığı bir diğer internet sitesi Capital One ise yoğun talep nedeniyle Salı günü başlayacak olan satışların Çarşamba'ya ertelendiğini duyurdu.Eras, Swift'in 2018'den bu yana gerçekleştireceği ilk turne olacak.Basına yansıyan haberlerde, kendilerine 'Swiftie' olarak adlandıran Taylor Swift hayranlarından bazılarının, biletleri zamanında satın alabilmek için işlerinden bir gün izin aldığı belirtildi.Konu, siyasetçilerin de dikkatini çekti. Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi David Cicilline, Twitter'dan yaptığı açıklamada Ticketmaster'ı eleştirerek, "Bugün Taylor Swift'in bilet satışlarında da gördüğümüz gibi, Ticketmaster'ın abartılı bekleme süresi ve harçları kabul edilemez. Live Nation-Ticketmaster'ın kontrolsüz bir tekel olduğu bir sır değil" dedi.Temsilciler Meclisi'nde tekelcilik karşıtı komisyonun başkanlığını yapan Cicilline, Adalet Bakanlığı'na konuya ilişkin soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.Bilet satış endüstrisi uzun zamandır kültür sanat etkinliklerine katılan Amerikalıların gündeminde. Ön satış gibi uygulamalar nedeniyle bilet sayısının azaltılması, gizli harçlar ve benzeri gerekçelerle eleştirilere maruz kalan Ticketmaster ise, yüzbinlerce kişinin başarılı bir şekilde bilet satın alabildiğini belirtti. Swift, son albümü Midnights'ı Ekim ayında piyasaya sürdü. Mart ayında başlayacak Eras turnesinin Ağustos ayında sona ermesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20221101/rekorlara-doymayan-taylor-swift-billboard-hot-100-listesinin-ilk-10unu-kapatan-ilk-sarkici-oldu-1062937509.html
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abd, abd, taylor swift, bilet, bilet satışı, karaborsa
abd, abd, taylor swift, bilet, bilet satışı, karaborsa
Taylor Swift'in konser biletlerini satan site çöktü: Biletler karaborsada 22 bin dolara satışa çıktı
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Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in ABD'de gerçekleştireceği turne için biletler satışa çıkarıldı. 'Eras' turnesi kapsamında gerçekleştirilecek konserlerin biletlerinin satıldığı Ticketmaster internet sitesi çökünce biletlerin fiyatları uçtu.
Geçtiğimiz haftalarda yeni albümünü yayınlayan Taylor Swift, 5 yıl aradan sonra ilk kez gerçekleştireceği 'Eras' turnesinin biletlerini satışa çıkardı.
Biletlerin Ticketmaster isimli internet sitesinde ön satışla yer alacağının ilan edilmesinden bir süre sonra platform çöktü. Ticketmaster, yaşanan duruma ilişkin yaptığı açıklamada 'tarihte görülmemiş bir taleple' karşılaştıkları kaydedildi.
ABD'nin çeşitli şehirlerinde düzenlenecek 52 konserden oluşan turnenin biletleri, Ticketmaster'da yaşanan arıza nedeniyle anında karaborsaya düştü. Fiyatları 49 ila 449 dolar arasında değişen biletler, 'StubHob' gibi sitelerde 22 bin 700 dolardan satılmaya başladı.
Ünlü yıldızın biletlerinin yer aldığı bir diğer internet sitesi Capital One ise yoğun talep nedeniyle Salı günü başlayacak olan satışların Çarşamba'ya ertelendiğini duyurdu.
Eras, Swift'in 2018'den bu yana gerçekleştireceği ilk turne olacak.
Basına yansıyan haberlerde, kendilerine 'Swiftie' olarak adlandıran Taylor Swift hayranlarından bazılarının, biletleri zamanında satın alabilmek için işlerinden bir gün izin aldığı belirtildi.
Konu, siyasetçilerin de dikkatini çekti. Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi David Cicilline, Twitter'dan yaptığı açıklamada Ticketmaster'ı eleştirerek, "Bugün Taylor Swift'in bilet satışlarında da gördüğümüz gibi, Ticketmaster'ın abartılı bekleme süresi ve harçları kabul edilemez. Live Nation-Ticketmaster'ın kontrolsüz bir tekel olduğu bir sır değil" dedi.
Temsilciler Meclisi'nde tekelcilik karşıtı komisyonun başkanlığını yapan Cicilline, Adalet Bakanlığı'na konuya ilişkin soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.
Bilet satış endüstrisi uzun zamandır kültür sanat etkinliklerine katılan Amerikalıların gündeminde. Ön satış gibi uygulamalar nedeniyle bilet sayısının azaltılması, gizli harçlar ve benzeri gerekçelerle eleştirilere maruz kalan Ticketmaster ise, yüzbinlerce kişinin başarılı bir şekilde bilet satın alabildiğini belirtti.
Swift, son albümü Midnights'ı Ekim ayında piyasaya sürdü. Mart ayında başlayacak Eras turnesinin Ağustos ayında sona ermesi bekleniyor.