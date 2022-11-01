Rekorlara doymayan Taylor Swift, Billboard Hot 100 listesinin ilk 10'unu kapatan ilk şarkıcı oldu

© AP Photo / Charles Sykes Taylor Swift'in Midnights albümü başka pek çok rekora daha imza attı. Bunlardan bir diğeri, Midnights'ın bu yıl en fazla ilk hafta satışını gerçekleştiren albüm olması. Üstelik Midnights, daha önce söz konusu rekoru elinde tutan Harry Styles'ın 'Harry's House' albümüyle elde ettiği satışı neredeyse ikiye katladı.