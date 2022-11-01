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https://sputniknews.com.tr/20221101/rekorlara-doymayan-taylor-swift-billboard-hot-100-listesinin-ilk-10unu-kapatan-ilk-sarkici-oldu-1062937509.html
Rekorlara doymayan Taylor Swift, Billboard Hot 100 listesinin ilk 10'unu kapatan ilk şarkıcı oldu
Rekorlara doymayan Taylor Swift, Billboard Hot 100 listesinin ilk 10'unu kapatan ilk şarkıcı oldu
Ünlü şarkıcı Taylor Swift, geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan yeni albümü Midnights ile yeni bir rekora daha imza attı. Swift, albümündeki yeni parçalarla... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T14:08+0300
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Taylor Swift'in 21 Ekim'de piyasaya çıkan Midnights albümüde yer alan 10 şarkısıyla Billboard'un Hot 100 listesinin ilk 10 sırasına yerleşti.
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taylor swift, rekor, billboard, liste, albüm, müzik albümü, фото
taylor swift, rekor, billboard, liste, albüm, müzik albümü, фото

Rekorlara doymayan Taylor Swift, Billboard Hot 100 listesinin ilk 10'unu kapatan ilk şarkıcı oldu

14:08 01.11.2022
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Ünlü şarkıcı Taylor Swift, geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan yeni albümü Midnights ile yeni bir rekora daha imza attı. Swift, albümündeki yeni parçalarla Billboard'un Hot 100 listesinin ilk 10 sırasını elde eden ilk şarkıcı oldu.
Taylor Swift'in 21 Ekim'de piyasaya çıkan Midnights albümüde yer alan 10 şarkısıyla Billboard'un Hot 100 listesinin ilk 10 sırasına yerleşti.
© AP Photo / Jordan StraussGeçtiğimiz günlerde yeni albümünün yayınlandığı haberiyle Spotify'da kısa bir süreliğine erişim sorunu yaşanmasına neden olan Taylor Swift, Midnights albümündeki parçalarla yeni bir rekor daha kırdı.
Geçtiğimiz günlerde yeni albümünün yayınlandığı haberiyle Spotify'da kısa bir süreliğine erişim sorunu yaşanmasına neden olan Taylor Swift, Midnights albümündeki parçalarla yeni bir rekor daha kırdı. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Jordan Strauss
Geçtiğimiz günlerde yeni albümünün yayınlandığı haberiyle Spotify'da kısa bir süreliğine erişim sorunu yaşanmasına neden olan Taylor Swift, Midnights albümündeki parçalarla yeni bir rekor daha kırdı.
© AP Photo / David RichardBillboard'un en popüler şarkıları listelediği Hot 100 listesinin ilk 10 sırasını Swift'in yeni albümünden şarkılar kapattı. Sanatçı böylece, geçtiğimiz yıl listenin ilk 9 sırasını elde ederek bir ilki başaran Drake'in rekorunu kırdı.
Billboard'un en popüler şarkıları listelediği Hot 100 listesinin ilk 10 sırasını Swift'in yeni albümünden şarkılar kapattı. Sanatçı böylece, geçtiğimiz yıl listenin ilk 9 sırasını elde ederek bir ilki başaran Drake'in rekorunu kırdı. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / David Richard
Billboard'un en popüler şarkıları listelediği Hot 100 listesinin ilk 10 sırasını Swift'in yeni albümünden şarkılar kapattı. Sanatçı böylece, geçtiğimiz yıl listenin ilk 9 sırasını elde ederek bir ilki başaran Drake'in rekorunu kırdı.
© AP Photo / Evan AgostiniKonuya dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan 32 yaşındaki şarkıcı, "Hot 100'de 10'da 10 mu? 10. albümümle mi? YIKILIYORUM" ifadelerini kullandı. Billboard'un açıklamasına göre Swift ayrıca, 1. sıraya yerleşen en fazla albüme sahip Barbra Streisand ile bu rekoru paylaşıyor.
Konuya dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan 32 yaşındaki şarkıcı, Hot 100'de 10'da 10 mu? 10. albümümle mi? YIKILIYORUM ifadelerini kullandı. Billboard'un açıklamasına göre Swift ayrıca, 1. sıraya yerleşen en fazla albüme sahip Barbra Streisand ile bu rekoru paylaşıyor. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Evan Agostini
Konuya dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan 32 yaşındaki şarkıcı, "Hot 100'de 10'da 10 mu? 10. albümümle mi? YIKILIYORUM" ifadelerini kullandı. Billboard'un açıklamasına göre Swift ayrıca, 1. sıraya yerleşen en fazla albüme sahip Barbra Streisand ile bu rekoru paylaşıyor.
© AP Photo / Charles SykesBillboard'un Hot 100 listesinin birinci sırasında Taylor Swift'in Anti-Hero parçası yer aldı. Kısa sürede TikTok trendi haline gelen şarkının ardından ise, Lavender Haze, Maroon, Snow on the Beach, Midnight Rain, Bejeweled ve 'Question … ?' parçaları geldi.
Billboard'un Hot 100 listesinin birinci sırasında Taylor Swift'in Anti-Hero parçası yer aldı. Kısa sürede TikTok trendi haline gelen şarkının ardından ise, Lavender Haze, Maroon, Snow on the Beach, Midnight Rain, Bejeweled ve 'Question … ?' parçaları geldi. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Charles Sykes
Billboard'un Hot 100 listesinin birinci sırasında Taylor Swift'in Anti-Hero parçası yer aldı. Kısa sürede TikTok trendi haline gelen şarkının ardından ise, Lavender Haze, Maroon, Snow on the Beach, Midnight Rain, Bejeweled ve 'Question … ?' parçaları geldi.
© AP Photo / Charles SykesTaylor Swift'in Midnights albümü başka pek çok rekora daha imza attı. Bunlardan bir diğeri, Midnights'ın bu yıl en fazla ilk hafta satışını gerçekleştiren albüm olması. Üstelik Midnights, daha önce söz konusu rekoru elinde tutan Harry Styles'ın 'Harry's House' albümüyle elde ettiği satışı neredeyse ikiye katladı.
Taylor Swift'in Midnights albümü başka pek çok rekora daha imza attı. Bunlardan bir diğeri, Midnights'ın bu yıl en fazla ilk hafta satışını gerçekleştiren albüm olması. Üstelik Midnights, daha önce söz konusu rekoru elinde tutan Harry Styles'ın 'Harry's House' albümüyle elde ettiği satışı neredeyse ikiye katladı. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Charles Sykes
Taylor Swift'in Midnights albümü başka pek çok rekora daha imza attı. Bunlardan bir diğeri, Midnights'ın bu yıl en fazla ilk hafta satışını gerçekleştiren albüm olması. Üstelik Midnights, daha önce söz konusu rekoru elinde tutan Harry Styles'ın 'Harry's House' albümüyle elde ettiği satışı neredeyse ikiye katladı.
© AP Photo / Evan AgostiniMidnights ayrıca, bu yıl yayınlandığı ilk haftada en fazla dinlenen albüm oldu.
Midnights ayrıca, bu yıl yayınlandığı ilk haftada en fazla dinlenen albüm oldu. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Evan Agostini
Midnights ayrıca, bu yıl yayınlandığı ilk haftada en fazla dinlenen albüm oldu.
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