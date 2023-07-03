https://sputniknews.com.tr/20230703/goc-idaresi-baskanligindan-iddialara-yalanlama-goruntuler-avrupada-cekildi-1073117360.html

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan iddialara yalanlama: 'Görüntüler Avrupa'da çekildi'

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan iddialara yalanlama: 'Görüntüler Avrupa'da çekildi'

Göç İdaresi Başkanlığı, sınır dışı edilmek üzere başkanlığa getirilen sığınmacılara ait olduğu iddiasıyla sosyal medyada yayımlanan görüntülerin, Avrupa... 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T15:33+0300

2023-07-03T15:33+0300

2023-07-03T15:33+0300

türkiye

göç idaresi

avrupa

sığınmacı

mülteci

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Göç İdaresi Başkanlığı, sosyal medyada 'sınır dışı edilmek için Göç İdaresi'ne getirilen sığınmacılara bizim paralarımızla böyle hizmet ediliyor' başlığıyla paylaşılan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.Görüntülerin Türkiye ile hiçbir ilgisinin olmadığı ve bir Avrupa ülkesinde çekildiği belirtilen açıklamada, görüntüyü çeken kişinin Göç İdaresi çalışanı olduğu iddiasının da gerçek dışı olduğu kaydedildi.Açıklamada, "Başka bir ülkede çekilen ancak sanki ülkemize aitmiş gibi servis edilen, başkanlığımızı ve ülkemizin düzensiz göçle etkin ve kararlı mücadelesini hedef alan gerçek dışı görüntülerin tamamen provokasyon amacıyla paylaşıldığı açıktır. Resmi bilgi ve açıklamalara dayanmayan, algı oluşturmaya yönelik bu ve benzeri provokatif paylaşımlara itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230703/dilovasindaki-gerginlige-iliskin-aciklama-olaya-karistigi-tespit-edilen-sahislar-yakalanmistir-1073095259.html

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göç idaresi, avrupa, sığınmacı, mülteci