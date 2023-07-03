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Dilovası'ndaki gerginliğe ilişkin açıklama: Olaya karıştığı tespit edilen şahıslar yakalanmıştır
Dilovası'ndaki gerginliğe ilişkin açıklama: Olaya karıştığı tespit edilen şahıslar yakalanmıştır
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde evcil hayvanın zehirlendiği iddiasının ardından yaşanan gerginliğe ilişkin, olaya karıştıkları belirlenen yabancı uyrukluların... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, cumartesi günü Dilovası ilçesinde evcil hayvanın zehirlendiği iddiası sonrası yaşanan olaya kısa sürede müdahale edildiği belirtildi.Açıklamada şunlar kaydedildi:Öte yandan Dilovası Kent Meydanı'nda toplanan grup, olayları protesto etti.
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Dilovası'ndaki gerginliğe ilişkin açıklama: Olaya karıştığı tespit edilen şahıslar yakalanmıştır

01:48 03.07.2023
© AA / Ekrem Sıtkı MeralKocaeli'nin Dilovası ilçesinde evcil hayvanın zehirlendiği iddiasının ardından yaşanan gerginlik
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde evcil hayvanın zehirlendiği iddiasının ardından yaşanan gerginlik - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© AA / Ekrem Sıtkı Meral
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde evcil hayvanın zehirlendiği iddiasının ardından yaşanan gerginliğe ilişkin, olaya karıştıkları belirlenen yabancı uyrukluların sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildikleri bildirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, cumartesi günü Dilovası ilçesinde evcil hayvanın zehirlendiği iddiası sonrası yaşanan olaya kısa sürede müdahale edildiği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Olaya karıştığı tespit edilen şahıslar yakalanmıştır. Haklarında adli işlem yapılan şüpheli şahıslar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne deport edilmek üzere gönderilmiştir, ayrıca evcil hayvanın ölüm sebebinin tespiti amacıyla alınan numune ilgili kuruma gönderilmiştir."
Öte yandan Dilovası Kent Meydanı'nda toplanan grup, olayları protesto etti.
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