https://sputniknews.com.tr/20230703/garsonlarina-denizin-icinde-yemek-servisi-yaptiran-isletmeye-para-cezasi---1073104815.html

Garsonlarına denizin içinde yemek servisi yaptıran işletmeye para cezası

Garsonlarına denizin içinde yemek servisi yaptıran işletmeye para cezası

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda, bünyesinde çalışan garsonlara denizin içinde yemek servisi yaptıran işletmeye para cezası verildi. Para cezasına itiraz eden... 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T12:30+0300

2023-07-03T12:30+0300

2023-07-03T12:30+0300

yaşam

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rodos adası

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para cezası

deniz

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Yunanistan'ın Rodos Adası'ndaki bir tatil beldesinde, bir garsonun elinde tepsiyle denizin içinde servis yaptığı görüntüler tepkilere neden oldu. Servis sırasında belden yukarısı da dahil suya girerek servis yapan garsonun görüntüleri hızla yayılırken, işletmeye para cezası kesildi. Denizcilik ve Ada Politikası Bakanlığı tarafından gönderilen denetim ekibi, deniz alanı içindeki bölgeyi platformlarla yasa dışı olarak işgal ettiği öne sürülen işletmeye para cezası verdi.Çalışma Bakanı: İhlal bulunmadıGörüntülerin tepki çekmesiyle Çalışma Bakanı Adonis Georgiadis, olaya müdahil olduklarını açıkladı. Ek olarak, Denizcilik Bakanı Miltiadis Varvitsiotis, Sahil güvenlik birimlerine denizdeki inşaatın yasallığının doğrulanması talimatı verdi.Bakan Georgiadis, "Ben hemen doğrudan teftiş talebinde bulundum. Bölgeye ki saat içinde bir ekip intikal etti ve herhangi bir ihlal bulunmadı. Bu durumu yasaklayan yazılı bir hüküm yok" dedi.Sahil güvenliğe göre, 16 Haziran ve 21 Haziran tarihlerinde daha önce yapılan denetimlerde benzer ihlaller tespit edilmiş ve suç duyurusunda bulunulmuştu.Garson ve bar sahibinden açıklamaOlay mahkemeye taşınırken görüntülerdeki garson, "Olumsuz bir durum yok. 200 euro bahşiş alıyorum" açıklamasında bulundu. "Garsonlarımız ayda 3 bin euro kazanıyor" diyen bar sahibi ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sahil Güvenlik ve belediye yetkililerinin platformların inşaatından haberdar olduğu ancak herhangi bir işlem yapmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum, 2021 yazında sosyal medya fenomeni Ioanna Tunis'in platformlardaki fotoğraflarından sonra gündem oldu. Bu platformlarda kendisine ve diğer müşterilere hizmet veren garsonlar dahil kimse durumdan endişeli görünmüyordu.10 müfettiş geldi ve her şeyi yasal buldu. Müfettişler çalışanlara onları denize girmeye zorlayıp zorlamadığımı sordu. Onlar da bunun zorlamayla yapılmadığını söyledi. Başka bir açıklama yapmak istemiyorum. Çalışanlarım da aynı şeyleri söyleyeceklerdir."Garsonun göğsüne kadar suyun içinde servis yaptığı fotoğraflar sosyal medyada gündem olurken, ülkede turizm ve konaklama sektöründeki çalışma koşulları tartışması yeniden alevlendi.

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