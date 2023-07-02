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https://sputniknews.com.tr/20230702/denizde-kaybolan-fransiz-137-gun-sonra-turk-denizciler-tarafindan-kurtarildi-1073089613.html
Denizde kaybolan Fransız 137 gün sonra Türk denizciler tarafından kurtarıldı
Denizde kaybolan Fransız 137 gün sonra Türk denizciler tarafından kurtarıldı
ABD tarafından Porto Riko açıklarında kayıp olarak aranan Fransa vatandaşı, 137 gün sonra Türklerin bulunduğu ham petrol gemisi tarafından kurtarıldı. 02.07.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
güney amerika
orta amerika
porto riko
fransız
türk
gemi
gemici
arama kurtarma
kayıp
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ABD tarafından Porto Riko açıklarında kayıp olarak aranan Fransa vatandaşı bulundu. Türklerin içinde bulunduğu ham petrol gemisi, 137 gündür denizde olan Fransız'a Karayip açıklarında ulaşırken, 6 saat süren arama kurtarma operasyonu sonucu şahıs, gemiye çıkarıldı.Sağlık durumunun iyi olduğu aktarılan Fransa vatandaşı, kamera kaydı alan Türk denizcilere poz verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230702/ispanya-aciklarinda-gocmen-botu-batti-51-olu--1073088519.html
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güney amerika, orta amerika, porto riko, fransız, türk, gemi, gemici, arama kurtarma, kayıp
güney amerika, orta amerika, porto riko, fransız, türk, gemi, gemici, arama kurtarma, kayıp

Denizde kaybolan Fransız 137 gün sonra Türk denizciler tarafından kurtarıldı

17:35 02.07.2023
40 yılın ardından ilk ABD petrol gemisi Avrupa'ya ulaştı
40 yılın ardından ilk ABD petrol gemisi Avrupa'ya ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
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ABD tarafından Porto Riko açıklarında kayıp olarak aranan Fransa vatandaşı, 137 gün sonra Türklerin bulunduğu ham petrol gemisi tarafından kurtarıldı.
ABD tarafından Porto Riko açıklarında kayıp olarak aranan Fransa vatandaşı bulundu.
Türklerin içinde bulunduğu ham petrol gemisi, 137 gündür denizde olan Fransız'a Karayip açıklarında ulaşırken, 6 saat süren arama kurtarma operasyonu sonucu şahıs, gemiye çıkarıldı.
Sağlık durumunun iyi olduğu aktarılan Fransa vatandaşı, kamera kaydı alan Türk denizcilere poz verdi.
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