https://sputniknews.com.tr/20230702/denizde-kaybolan-fransiz-137-gun-sonra-turk-denizciler-tarafindan-kurtarildi-1073089613.html
Denizde kaybolan Fransız 137 gün sonra Türk denizciler tarafından kurtarıldı
Denizde kaybolan Fransız 137 gün sonra Türk denizciler tarafından kurtarıldı
ABD tarafından Porto Riko açıklarında kayıp olarak aranan Fransa vatandaşı, 137 gün sonra Türklerin bulunduğu ham petrol gemisi tarafından kurtarıldı. 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T17:35+0300
2023-07-02T17:35+0300
2023-07-02T17:35+0300
dünya
güney amerika
orta amerika
porto riko
fransız
türk
gemi
gemici
arama kurtarma
kayıp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102034/79/1020347937_0:53:1000:616_1920x0_80_0_0_47f0442ef84c07b2a9ee806cdd4ba20d.jpg
ABD tarafından Porto Riko açıklarında kayıp olarak aranan Fransa vatandaşı bulundu. Türklerin içinde bulunduğu ham petrol gemisi, 137 gündür denizde olan Fransız'a Karayip açıklarında ulaşırken, 6 saat süren arama kurtarma operasyonu sonucu şahıs, gemiye çıkarıldı.Sağlık durumunun iyi olduğu aktarılan Fransa vatandaşı, kamera kaydı alan Türk denizcilere poz verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230702/ispanya-aciklarinda-gocmen-botu-batti-51-olu--1073088519.html
orta amerika
porto riko
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102034/79/1020347937_72:0:896:618_1920x0_80_0_0_1030c0ffc617097f2d569558ca51f93c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
güney amerika, orta amerika, porto riko, fransız, türk, gemi, gemici, arama kurtarma, kayıp
güney amerika, orta amerika, porto riko, fransız, türk, gemi, gemici, arama kurtarma, kayıp
Denizde kaybolan Fransız 137 gün sonra Türk denizciler tarafından kurtarıldı
Abone ol
ABD tarafından Porto Riko açıklarında kayıp olarak aranan Fransa vatandaşı, 137 gün sonra Türklerin bulunduğu ham petrol gemisi tarafından kurtarıldı.
ABD tarafından Porto Riko açıklarında kayıp olarak aranan Fransa vatandaşı bulundu.
Türklerin içinde bulunduğu ham petrol gemisi, 137 gündür denizde olan Fransız'a Karayip açıklarında ulaşırken, 6 saat süren arama kurtarma operasyonu sonucu şahıs, gemiye çıkarıldı.
Sağlık durumunun iyi olduğu aktarılan Fransa vatandaşı, kamera kaydı alan Türk denizcilere poz verdi.