https://sputniknews.com.tr/20230702/denizde-kaybolan-fransiz-137-gun-sonra-turk-denizciler-tarafindan-kurtarildi-1073089613.html

Denizde kaybolan Fransız 137 gün sonra Türk denizciler tarafından kurtarıldı

Denizde kaybolan Fransız 137 gün sonra Türk denizciler tarafından kurtarıldı

ABD tarafından Porto Riko açıklarında kayıp olarak aranan Fransa vatandaşı, 137 gün sonra Türklerin bulunduğu ham petrol gemisi tarafından kurtarıldı. 02.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-02T17:35+0300

2023-07-02T17:35+0300

2023-07-02T17:35+0300

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kayıp

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ABD tarafından Porto Riko açıklarında kayıp olarak aranan Fransa vatandaşı bulundu. Türklerin içinde bulunduğu ham petrol gemisi, 137 gündür denizde olan Fransız'a Karayip açıklarında ulaşırken, 6 saat süren arama kurtarma operasyonu sonucu şahıs, gemiye çıkarıldı.Sağlık durumunun iyi olduğu aktarılan Fransa vatandaşı, kamera kaydı alan Türk denizcilere poz verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230702/ispanya-aciklarinda-gocmen-botu-batti-51-olu--1073088519.html

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güney amerika, orta amerika, porto riko, fransız, türk, gemi, gemici, arama kurtarma, kayıp