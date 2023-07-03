Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıklar
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
11:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
12:00
3 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
13:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Milli mücadelenin kadın kahramanı: Kara Fatma
13:30
1 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
14:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Sivas katliamının acısı 30 yıldır sönmedi
15:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
274 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:34
22 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Saat başı başlıkları
12:00
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
47 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
AKŞAM POSTASI
Fransa’da ne oluyor?
17:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230703/fenerbahcenin-yeni-transferi-ryan-kent-taraftari-heyecanlandiracagim-1073121626.html
Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent: 'Taraftarı heyecanlandıracağım'
Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent: 'Taraftarı heyecanlandıracağım'
Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, bu sezon başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T17:05+0300
2023-07-03T17:06+0300
spor
fenerbahçe
transfer
ryan kent
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/03/1073121274_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b128eb3f51434cead9ab41b9d0410461.jpg
İngiliz futbolcu, Fenerbahçe Televizyonu'nda yayımlanan programda yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takımda çok iyi karşılaştığını ve yeni sezonu sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.Yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını dile getiren Kent, "Buraya geldiğim andan itibaren çok iyi bir şekilde karşılandım. Takım arkadaşlarım da beni çok iyi bir şekilde karşıladı. Sezon önceleri daima zordur. Yeni sezona vücudunuzu adapte etmeniz gerekir. Takımımla beraber sabırsızlıkla yeni sezonu bekliyorum. Umarım güzel bir şekilde sezona başlarız." diye konuştu.İngiliz futbolcu, Fenerbahçe hakkında bilgi sahibi olduğunu vurgulayarak, "Fenerbahçe'nin ilgisini duyduğum zaman kendimi çok iyi ve mutlu hissettim. Bir an evvel, hızlıca bu transferin gerçekleşmesini istedim. Yeni sezonda takımımla beraber sahada olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Burada daha önce büyük oyuncular, büyük futbolcular oynadı. Onları da gayet iyi biliyorum. Ben de o oyunculardan bir tanesi olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.Sarı-lacivertli takıma kolay adapte olacağına inandığını belirten Kent, oyun tarzıyla ilgili, "Dinamik bir futbolcuyum. Topla dripling yapmayı, direkt kaleye oynamayı seven bir futbolcuyum ve birebirleri de sürekli deneyen bir oyuncuyum. Aynı zamanda takımın menfaati için saha içerisinde sürekli çalışan birisiyim. Ofansif anlamda, gol ve asist konusunda takıma yardım etmeye çalışıyorum. Genel anlamda takımı düşünürüm ve takıma yardım etmeye çalışırım." değerlendirmesinde bulundu.Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak bir oyun ortaya koyacağının sözünü veren Ryan Kent, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230702/fenerbahce-ryan-kent-transferini-acikladi-1073088826.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/03/1073121274_197:0:1097:675_1920x0_80_0_0_a9a5502c2d838240c1e932e46984fac4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, transfer, ryan kent
fenerbahçe, transfer, ryan kent

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent: 'Taraftarı heyecanlandıracağım'

17:05 03.07.2023 (güncellendi: 17:06 03.07.2023)
© AARyan Kent
Ryan Kent - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© AA
Abone olTelegram
Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, bu sezon başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
İngiliz futbolcu, Fenerbahçe Televizyonu'nda yayımlanan programda yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takımda çok iyi karşılaştığını ve yeni sezonu sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.
Yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını dile getiren Kent, "Buraya geldiğim andan itibaren çok iyi bir şekilde karşılandım. Takım arkadaşlarım da beni çok iyi bir şekilde karşıladı. Sezon önceleri daima zordur. Yeni sezona vücudunuzu adapte etmeniz gerekir. Takımımla beraber sabırsızlıkla yeni sezonu bekliyorum. Umarım güzel bir şekilde sezona başlarız." diye konuştu.
İngiliz futbolcu, Fenerbahçe hakkında bilgi sahibi olduğunu vurgulayarak, "Fenerbahçe'nin ilgisini duyduğum zaman kendimi çok iyi ve mutlu hissettim. Bir an evvel, hızlıca bu transferin gerçekleşmesini istedim. Yeni sezonda takımımla beraber sahada olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Burada daha önce büyük oyuncular, büyük futbolcular oynadı. Onları da gayet iyi biliyorum. Ben de o oyunculardan bir tanesi olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli takıma kolay adapte olacağına inandığını belirten Kent, oyun tarzıyla ilgili, "Dinamik bir futbolcuyum. Topla dripling yapmayı, direkt kaleye oynamayı seven bir futbolcuyum ve birebirleri de sürekli deneyen bir oyuncuyum. Aynı zamanda takımın menfaati için saha içerisinde sürekli çalışan birisiyim. Ofansif anlamda, gol ve asist konusunda takıma yardım etmeye çalışıyorum. Genel anlamda takımı düşünürüm ve takıma yardım etmeye çalışırım." değerlendirmesinde bulundu.
Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak bir oyun ortaya koyacağının sözünü veren Ryan Kent, şunları kaydetti:
"Aynı zamanda hem kişisel hem de takım olarak şunu da ifade edebilirim ki başarılı olmak için her şeyi yapacağız, başarı için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız. Bu takım lig kupasını, ligde şampiyonluğu fazlasıyla hak ediyor. Çünkü ligde şampiyon olmayalı uzun bir süre oldu. Ama geçen sene kazanılan bir Türkiye Kupası var ve bana göre bu da önemliydi. Umarım bu tip başarıları, bu kupaları hep birlikte bu yıl kazanacağız."
Ryan Kent - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
SPOR
Fenerbahçe Ryan Kent transferini açıkladı
Dün, 17:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала