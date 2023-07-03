https://sputniknews.com.tr/20230703/eski-ingiltere-basbakani-truss-4-gunluk-tayvan-ziyaretinde-115-bin-dolar-odeme-aldi-1073132797.html
Eski İngiltere Başbakanı Truss, 4 günlük Tayvan ziyaretinde 115 bin dolar ödeme almış
Eski İngiltere Başbakanı Truss, 4 günlük Tayvan ziyaretinde 115 bin dolar ödeme almış
Tayvan basını, eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın mayıs ayında Tayvan'a yaptığı 4 günlük ziyarette konuşma ve diğer etkinlikler için 115 bin dolar aldığını... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T22:36+0300
2023-07-03T22:36+0300
2023-07-03T22:37+0300
dünya
ingiltere
tayvan
liz truss
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/12/1062437016_0:146:2800:1721_1920x0_80_0_0_4e9e12e8d4972ccdd9421d16f40c032e.jpg
Mayıs ayı ortasında Tayvan'a giden eski İngiltere Başbakanı Liz Truss, 27 yıl sonra adayı ziyaret eden ilk eski İngiliz başbakanı oldu.Ziyareti sırasında dört saatlik bir konuşma yaptı ve aralarında Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in de bulunduğu çeşitli yetkililerle bir araya geldi.Tur, İngiliz parlamentosundaki bazı milletvekilleri ve Çin tarafından sert bir şekilde eleştirildi.Taiwan News, İngiltere'nin diğer başbakanlarıyla karşılaştırıldığında Truss'ın ziyareti için çok daha az ücret aldığını belirtti.Habere göre, özellikle Theresa May konuşması için saat başına ortalama 23 bin dolar kazanırken, Truss 9 bin dolar daha az aldı.Haberde, Liz Truss'ın toplamda 115 bin dolar ödeme aldığı bilgisi verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230517/eski-ingiltere-basbakani-truss-tayvanda-1071195996.html
ingiltere
tayvan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/12/1062437016_156:0:2645:1867_1920x0_80_0_0_686b6db27084ea3e616649edd39aede6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ingiltere, tayvan, liz truss
ingiltere, tayvan, liz truss
Eski İngiltere Başbakanı Truss, 4 günlük Tayvan ziyaretinde 115 bin dolar ödeme almış
22:36 03.07.2023 (güncellendi: 22:37 03.07.2023) Abone ol
Tayvan basını, eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın mayıs ayında Tayvan'a yaptığı 4 günlük ziyarette konuşma ve diğer etkinlikler için 115 bin dolar aldığını yazdı. Bu rakamın önceki İngiliz yetkililerin aldığından çok daha düşük bir rakam olduğu belirtildi.
Mayıs ayı ortasında Tayvan'a giden eski İngiltere Başbakanı Liz Truss, 27 yıl sonra adayı ziyaret eden ilk eski İngiliz başbakanı oldu.
Ziyareti sırasında dört saatlik bir konuşma yaptı ve aralarında Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in de bulunduğu çeşitli yetkililerle bir araya geldi.
Tur, İngiliz parlamentosundaki bazı milletvekilleri ve Çin tarafından sert bir şekilde eleştirildi.
Taiwan News, İngiltere'nin diğer başbakanlarıyla karşılaştırıldığında Truss'ın ziyareti için çok daha az ücret aldığını belirtti.
Habere göre, özellikle Theresa May konuşması için saat başına ortalama 23 bin dolar kazanırken, Truss 9 bin dolar daha az aldı.
Haberde, Liz Truss'ın toplamda 115 bin dolar ödeme aldığı bilgisi verildi.