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https://sputniknews.com.tr/20230703/eski-ingiltere-basbakani-truss-4-gunluk-tayvan-ziyaretinde-115-bin-dolar-odeme-aldi-1073132797.html
Eski İngiltere Başbakanı Truss, 4 günlük Tayvan ziyaretinde 115 bin dolar ödeme almış
Eski İngiltere Başbakanı Truss, 4 günlük Tayvan ziyaretinde 115 bin dolar ödeme almış
Tayvan basını, eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın mayıs ayında Tayvan'a yaptığı 4 günlük ziyarette konuşma ve diğer etkinlikler için 115 bin dolar aldığını... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T22:36+0300
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dünya
ingiltere
tayvan
liz truss
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Mayıs ayı ortasında Tayvan'a giden eski İngiltere Başbakanı Liz Truss, 27 yıl sonra adayı ziyaret eden ilk eski İngiliz başbakanı oldu.Ziyareti sırasında dört saatlik bir konuşma yaptı ve aralarında Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in de bulunduğu çeşitli yetkililerle bir araya geldi.Tur, İngiliz parlamentosundaki bazı milletvekilleri ve Çin tarafından sert bir şekilde eleştirildi.Taiwan News, İngiltere'nin diğer başbakanlarıyla karşılaştırıldığında Truss'ın ziyareti için çok daha az ücret aldığını belirtti.Habere göre, özellikle Theresa May konuşması için saat başına ortalama 23 bin dolar kazanırken, Truss 9 bin dolar daha az aldı.Haberde, Liz Truss'ın toplamda 115 bin dolar ödeme aldığı bilgisi verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230517/eski-ingiltere-basbakani-truss-tayvanda-1071195996.html
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ingiltere, tayvan, liz truss
ingiltere, tayvan, liz truss

Eski İngiltere Başbakanı Truss, 4 günlük Tayvan ziyaretinde 115 bin dolar ödeme almış

22:36 03.07.2023 (güncellendi: 22:37 03.07.2023)
© AA / DANIEL LEALLiz Truss
Liz Truss - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© AA / DANIEL LEAL
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Tayvan basını, eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın mayıs ayında Tayvan'a yaptığı 4 günlük ziyarette konuşma ve diğer etkinlikler için 115 bin dolar aldığını yazdı. Bu rakamın önceki İngiliz yetkililerin aldığından çok daha düşük bir rakam olduğu belirtildi.
Mayıs ayı ortasında Tayvan'a giden eski İngiltere Başbakanı Liz Truss, 27 yıl sonra adayı ziyaret eden ilk eski İngiliz başbakanı oldu.
Ziyareti sırasında dört saatlik bir konuşma yaptı ve aralarında Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in de bulunduğu çeşitli yetkililerle bir araya geldi.
Tur, İngiliz parlamentosundaki bazı milletvekilleri ve Çin tarafından sert bir şekilde eleştirildi.
Taiwan News, İngiltere'nin diğer başbakanlarıyla karşılaştırıldığında Truss'ın ziyareti için çok daha az ücret aldığını belirtti.
Habere göre, özellikle Theresa May konuşması için saat başına ortalama 23 bin dolar kazanırken, Truss 9 bin dolar daha az aldı.
Haberde, Liz Truss'ın toplamda 115 bin dolar ödeme aldığı bilgisi verildi.
Liz Truss - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
DÜNYA
Eski İngiltere Başbakanı Truss Tayvan'da
17 Mayıs, 01:31
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