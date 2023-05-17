https://sputniknews.com.tr/20230517/eski-ingiltere-basbakani-truss-tayvanda-1071195996.html

Eski İngiltere Başbakanı Truss Tayvan'da

Eski İngiltere Başbakanı Truss Tayvan'da

Eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın beş günlük bir çalışma ziyareti için salı günü Tayvan'a gittiği duyuruldu. 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T01:31+0300

2023-05-17T01:31+0300

2023-05-17T01:31+0300

dünya

liz truss

tayvan

ingiltere

ziyaret

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/12/1062436901_0:966:2048:2118_1920x0_80_0_0_9cbe4c3ffdbdfece9e9d920e8f63cd50.jpg

Tayvan Merkezi Haber Ajansı, eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın beş günlük çalışma ziyareti için adaya geldiğini bildirdi.Ajansın haberine göre Truss, Taoyuan Uluslararası Havaalanı'na 18.30 (TSİ 10:30) civarında indi ve Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu tarafından karşılandı.Haberde, Truss'ın İngiltere'nin 27 yıl sonra adayı ziyaret eden ilk eski lideri olduğu bilgisine yer verildi.Eski başbakan, daha önce bir süredir Tayvan'ı ziyaret etmeyi planladığını ancak hükümetteki görevi nedeniyle bunu 'gerçekleştiremediğini' söylemişti.Habere göre Truss, Taipei ve Tayvan halkıyla birlikte çalışarak 'bu gelişen demokrasiyi iş başında görmeye ve gelecek için özgürlük ve demokrasinin hazırlandığından emin olmak için elinden geleni yapma' taahhüdü verdi. Truss ayrıca Tayvan'ı 'serbest girişim ve ifade özgürlüğünün cenneti' olarak nitelendirdi ve 'dünya için kesinlikle hayati bir zamanda özgürlüğün sınırında' olmak için ziyaret ettiğini dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230508/tayvan-abd-ile-500-milyon-dolarlik-silah-tedariki-ile-ilgili-gorusmeleri-dogruladi-1070803166.html

tayvan

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

liz truss, tayvan, ingiltere, ziyaret