https://sputniknews.com.tr/20230517/eski-ingiltere-basbakani-truss-tayvanda-1071195996.html
Eski İngiltere Başbakanı Truss Tayvan'da
Eski İngiltere Başbakanı Truss Tayvan'da
Eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın beş günlük bir çalışma ziyareti için salı günü Tayvan'a gittiği duyuruldu. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T01:31+0300
2023-05-17T01:31+0300
2023-05-17T01:31+0300
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Tayvan Merkezi Haber Ajansı, eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın beş günlük çalışma ziyareti için adaya geldiğini bildirdi.Ajansın haberine göre Truss, Taoyuan Uluslararası Havaalanı'na 18.30 (TSİ 10:30) civarında indi ve Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu tarafından karşılandı.Haberde, Truss'ın İngiltere'nin 27 yıl sonra adayı ziyaret eden ilk eski lideri olduğu bilgisine yer verildi.Eski başbakan, daha önce bir süredir Tayvan'ı ziyaret etmeyi planladığını ancak hükümetteki görevi nedeniyle bunu 'gerçekleştiremediğini' söylemişti.Habere göre Truss, Taipei ve Tayvan halkıyla birlikte çalışarak 'bu gelişen demokrasiyi iş başında görmeye ve gelecek için özgürlük ve demokrasinin hazırlandığından emin olmak için elinden geleni yapma' taahhüdü verdi. Truss ayrıca Tayvan'ı 'serbest girişim ve ifade özgürlüğünün cenneti' olarak nitelendirdi ve 'dünya için kesinlikle hayati bir zamanda özgürlüğün sınırında' olmak için ziyaret ettiğini dile getirdi.
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liz truss, tayvan, ingiltere, ziyaret
liz truss, tayvan, ingiltere, ziyaret
Eski İngiltere Başbakanı Truss Tayvan'da
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Eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın beş günlük bir çalışma ziyareti için salı günü Tayvan'a gittiği duyuruldu.
Tayvan Merkezi Haber Ajansı, eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın beş günlük çalışma ziyareti için adaya geldiğini bildirdi.
Ajansın haberine göre Truss, Taoyuan Uluslararası Havaalanı'na 18.30 (TSİ 10:30) civarında indi ve Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu tarafından karşılandı.
Haberde, Truss'ın İngiltere'nin 27 yıl sonra adayı ziyaret eden ilk eski lideri olduğu bilgisine yer verildi.
Eski başbakan, daha önce bir süredir Tayvan'ı ziyaret etmeyi planladığını ancak hükümetteki görevi nedeniyle bunu 'gerçekleştiremediğini' söylemişti.
Habere göre Truss, Taipei ve Tayvan halkıyla birlikte çalışarak 'bu gelişen demokrasiyi iş başında görmeye ve gelecek için özgürlük ve demokrasinin hazırlandığından emin olmak için elinden geleni yapma' taahhüdü verdi. Truss ayrıca Tayvan'ı 'serbest girişim ve ifade özgürlüğünün cenneti' olarak nitelendirdi ve 'dünya için kesinlikle hayati bir zamanda özgürlüğün sınırında' olmak için ziyaret ettiğini dile getirdi.