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SON DAKİKA | ENAG haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı
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https://sputniknews.com.tr/20230703/enag-haziran-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-1073098921.html
ENAG haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı
ENAG haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG, enflasyonun 2023 Ocak-Haziran döneminde yüzde 50.53 olduğunu... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
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ENAG haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı

09:31 03.07.2023
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Ayrıntılar geliyor
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG, enflasyonun 2023 Ocak-Haziran döneminde yüzde 50.53 olduğunu duyurdu.
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