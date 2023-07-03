https://sputniknews.com.tr/20230703/enag-haziran-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-1073098921.html
ENAG haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı
ENAG haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG, enflasyonun 2023 Ocak-Haziran döneminde yüzde 50.53 olduğunu... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T09:31+0300
2023-07-03T09:31+0300
2023-07-03T09:31+0300
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ENAG haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı
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Ayrıntılar geliyor
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG, enflasyonun 2023 Ocak-Haziran döneminde yüzde 50.53 olduğunu duyurdu.