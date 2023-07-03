https://sputniknews.com.tr/20230703/emekli-maasina-zamda-son-senaryolar-belli-oldu-olasi-oranlar-ortaya-cikti-1073097923.html

Emekli maaşına zamda senaryolar belli oldu: Olası oranlar ortaya çıktı

Emekli maaşına zamda senaryolar belli oldu: Olası oranlar ortaya çıktı

Milyonlarca memur ve emekli, maaş zammı için hükümetten yapılacak açıklamayı merakla bekliyor. Zam oranı 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisinin ardından... 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T08:01+0300

2023-07-03T08:01+0300

2023-07-03T08:21+0300

ekonomi

emekli

emekli maaşı

emekli ikramiyesi

memur maaşı

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Milyonlarca memur ve emeklinin gözü, zam oranını netleştirecek 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.Sabah'ın haberine göre kademeli zam, refah payı artışı ve enflasyon zammı ile birlikte temmuz ayında emeklilere üçlü bir zam yapılması planlanıyor. En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olurken temmuz zammı kök maaş üzerinden yapılacak. Kademeli maaş artışı bu kök aylıklar üzerinden yapılacak. Örneğin, kök aylığı 3 bin 500 liranın altında olanlara yüzde 50, 3 bin 500 -5 bin 500 lira arasındakilere yüzde 45, 5 bin 500-7 bin 500 lira arasındakilere yüzde 40, 7 bin 500-10 bin lira arasındakilere yüzde 35 gibi azalan oranda bir zam belirlenecek. Yapılan zam sonrası kök aylığı 7 bin 500 liranın altında kalanlar, yine 7 bin 500 lira aylık almaya devam edecek. Emekli aylıklarına yapılacak kademeli artış prim günü ile emekli aylığı arasında ortaya çıkan belirgin farkı da telafi edecek. Yasal düzenleme gerekiyorMemur ve emekli aylıklarına ocak ayındaki yüzde 30 zamla en düşük memur maaşı 11 bin 848 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 6 bin 78 liraya çıkmıştı. Memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 dönemi toplu sözleşme zammı ise yüzde 6 oldu. Yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına, yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı da eklenecek ve refah payıyla da birlikte 6 aylık memur zammı belli olacak. Refah payı için yasal düzenleme gerekiyor. Formüller netleşiyorYasadaki maddelerden biri en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması olup bunun için farklı formüller değerlendirildi. Birinci seçenek; aile yardımıyla birlikte en düşük memur maaşı 11 bin 848 lira olup bunun yüzde 85 artırılarak 22 bin liraya çıkarılması. Bir diğer formül de 5 bin lira gibi seyyanen artış, kalan kısmın oransal olarak artırılarak 22 bin liraya tamamlanması olacak.

https://sputniknews.com.tr/20230702/emekli-ve-memur-maasina-zamda-masadaki-formuller-ve-rakam-ortaya-cikti-1073079212.html

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