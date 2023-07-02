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https://sputniknews.com.tr/20230702/emekli-ve-memur-maasina-zamda-masadaki-formuller-ve-rakam-ortaya-cikti-1073079212.html
Emekli ve memur maaşına zamda formüller belli oldu, rakam ortaya çıktı
Emekli ve memur maaşına zamda formüller belli oldu, rakam ortaya çıktı
Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren maaş zammı için gözler Meclis'e çevrildi. Haziran ayı enflasyon oranı sonrası zam oranı kesinleşecek. SSK ve Bağ-Kur... 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T11:51+0300
2023-07-02T11:53+0300
ekonomi
memur
memur zammı
memur maaşı
emekli
emekli maaşı
enflasyon
meclis
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20 milyon emekli ve memur zam oranı 5 Temmuz'da belli olacak. TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon oranı sonrası 6 aylık rakamlar refah payı hariç kesinleşecek. Memur ve emekli maaşları düzenlemesinin hızla Meclis’in gündemine alınmasına yönelik çalışmalar hızlandırılırken, gözler 4 Temmuz’da açılacak Meclis’e çevrildi.Sabah'ın haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem Maliye Bakanlığı bürokratları ve SGK yetkilileriyle bu konuda bir toplantı gerçekleştirdi.Toplantının konusu taban maaşın 22 bin liraya çıkartılması ile ilgili formüller ve SSK Bağ-Kur emeklilerinin 7 bin 500 TL olan en düşük maaşlarının yükseltilmesiydi.Masadaki formüllerMasaya taban maaş artışı ile ilgili birkaç formül geldi. Buna göre şimdi aile yardımı dahil 11 bin 800 lira civarında olan en düşük maaşın öncelikli olarak seyyanen 22 bin lira yapılması ilk formül olarak tartışıldı.Bunun yanında 5 bin lira gibi bir seyyanen zam ve yüzde 30 civarında bir artış ile 22 bin liraya tamamlanması söz konusu oldu. Son formül ise yüzde 86 civarında bir artış ile en düşük maaşın 22 bin lira yapılması olarak belirlendi.Yüzde 30 zamAncak üzerinde en çok durulan konu ise seyyanen zam ve ardından yüzde 30 civarında zam yapılması oldu. Böylece taban maaşlara seyyanen zam ve yüzde 30 zam yapılması diğer tüm memurlara da yüzde 30 zam yapılması formülü benimsendi.Memur maaşlarında taban maaşa yapılan artışın emekli memurlar için de geçerli olması formülü de bulunuyor. Böylece en düşük memur maaşı seyyanen zam artı yüzde 30 artış şeklinde yükseltilebilecek.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise taban maaş 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkartılmıştı. Bu rakamın da yeniden yükseltilmesi üzerinde çalışmalar yapılıyor.Kademeli zam söz konusuBurada en az 1000 TL'lik bir artış öngörülüyor. Böylece en düşük maaş 8 bin 500 TL'ye çıkmış olacak. Ancak burada masaya gelen formüller arasında en düşük emekli maaşının 10 bin lira yapılması da söz konusu olacak.7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlar için ise enflasyon ve refah payı dışında bir formül düşünülüyor. Burada kademeli artışlar söz konusu olabilecek.7 bin 500-10 bin TL arasına yüzde 45, 10 bin -15 bin TL arasına yüzde 40, 15 bin -20 bin TL arasına yüzde 35 ve 20 bin TL'den fazla maaşlara da yüzde 30 olmak üzere artış yapılması düşünülüyor.Böylece emeklilerin ve memurların en düşük artışı yüzde 30 olacak. Taban maaş düşünüldüğünde de en yüksek artış yüzde 86'yı bulacak.
https://sputniknews.com.tr/20230701/erdogan-bayram-sonrasini-isaret-etmisti-memur-zammi-icin-gozler-tbmmde-1073053889.html
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Emekli ve memur maaşına zamda formüller belli oldu, rakam ortaya çıktı

11:51 02.07.2023 (güncellendi: 11:53 02.07.2023)
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Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren maaş zammı için gözler Meclis'e çevrildi. Haziran ayı enflasyon oranı sonrası zam oranı kesinleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kademeli zam formülü gündemde.
20 milyon emekli ve memur zam oranı 5 Temmuz'da belli olacak. TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon oranı sonrası 6 aylık rakamlar refah payı hariç kesinleşecek.
Memur ve emekli maaşları düzenlemesinin hızla Meclis’in gündemine alınmasına yönelik çalışmalar hızlandırılırken, gözler 4 Temmuz’da açılacak Meclis’e çevrildi.
Sabah'ın haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem Maliye Bakanlığı bürokratları ve SGK yetkilileriyle bu konuda bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantının konusu taban maaşın 22 bin liraya çıkartılması ile ilgili formüller ve SSK Bağ-Kur emeklilerinin 7 bin 500 TL olan en düşük maaşlarının yükseltilmesiydi.

Masadaki formüller

Masaya taban maaş artışı ile ilgili birkaç formül geldi. Buna göre şimdi aile yardımı dahil 11 bin 800 lira civarında olan en düşük maaşın öncelikli olarak seyyanen 22 bin lira yapılması ilk formül olarak tartışıldı.
Bunun yanında 5 bin lira gibi bir seyyanen zam ve yüzde 30 civarında bir artış ile 22 bin liraya tamamlanması söz konusu oldu. Son formül ise yüzde 86 civarında bir artış ile en düşük maaşın 22 bin lira yapılması olarak belirlendi.

Yüzde 30 zam

Ancak üzerinde en çok durulan konu ise seyyanen zam ve ardından yüzde 30 civarında zam yapılması oldu. Böylece taban maaşlara seyyanen zam ve yüzde 30 zam yapılması diğer tüm memurlara da yüzde 30 zam yapılması formülü benimsendi.
Memur maaşlarında taban maaşa yapılan artışın emekli memurlar için de geçerli olması formülü de bulunuyor. Böylece en düşük memur maaşı seyyanen zam artı yüzde 30 artış şeklinde yükseltilebilecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise taban maaş 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkartılmıştı. Bu rakamın da yeniden yükseltilmesi üzerinde çalışmalar yapılıyor.

Kademeli zam söz konusu

Burada en az 1000 TL'lik bir artış öngörülüyor. Böylece en düşük maaş 8 bin 500 TL'ye çıkmış olacak. Ancak burada masaya gelen formüller arasında en düşük emekli maaşının 10 bin lira yapılması da söz konusu olacak.
7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlar için ise enflasyon ve refah payı dışında bir formül düşünülüyor. Burada kademeli artışlar söz konusu olabilecek.
7 bin 500-10 bin TL arasına yüzde 45, 10 bin -15 bin TL arasına yüzde 40, 15 bin -20 bin TL arasına yüzde 35 ve 20 bin TL'den fazla maaşlara da yüzde 30 olmak üzere artış yapılması düşünülüyor.
Böylece emeklilerin ve memurların en düşük artışı yüzde 30 olacak. Taban maaş düşünüldüğünde de en yüksek artış yüzde 86'yı bulacak.
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