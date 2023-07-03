https://sputniknews.com.tr/20230703/cin-ulusal-guvenlik-endiseleri-nedeniyle-bazi-metallerin-ihracatina-kisitlama-getirdi-1073131733.html
Çin ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle bazı metallerin ihracatına kısıtlama getirdi
Çin ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle bazı metallerin ihracatına kısıtlama getirdi
Çin, çip ve elektronik yapımında kullanılan galyum ve germanyum metallerinin ihracatını, ulusal güvenlik ve çıkarları koruma gerekçesiyle kısıtladı. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T21:59+0300
2023-07-03T21:59+0300
2023-07-03T21:59+0300
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çin
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Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ulusal güvenlik ve çıkarları korumak için, galyum ve germanyum ile ilişkili malzemelere ihracat kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.Kısıtlama gereği, galyum ve germanyum ihracatından önce ilgili makamlardan onay alınması gerekiyor.Kısıtlama, 1 Ağustos itibarıyla yürürlükte olacak.Bu iki elementin en büyük üreticisi olan Çin, dünyadaki galyum üretiminin yüzde 95'ini, germanyum üretiminin ise yüzde 67'sini karşılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230703/abd-hazine-bakani-yellen-cini-ziyaret-edecek-1073095547.html
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abd, çin, metal
Çin ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle bazı metallerin ihracatına kısıtlama getirdi
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Çin, çip ve elektronik yapımında kullanılan galyum ve germanyum metallerinin ihracatını, ulusal güvenlik ve çıkarları koruma gerekçesiyle kısıtladı.
Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ulusal güvenlik ve çıkarları korumak için, galyum ve germanyum ile ilişkili malzemelere ihracat kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Kısıtlama gereği, galyum ve germanyum ihracatından önce ilgili makamlardan onay alınması gerekiyor.
Kısıtlama, 1 Ağustos itibarıyla yürürlükte olacak.
Bu iki elementin en büyük üreticisi olan Çin, dünyadaki galyum üretiminin yüzde 95'ini, germanyum üretiminin ise yüzde 67'sini karşılıyor.