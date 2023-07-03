https://sputniknews.com.tr/20230703/borcu-olanlari-ilgilendiriyor-son-tarih-bugun-1073097571.html

Borcu olanları ilgilendiriyor: Son tarih bugün

Borcu olanları ilgilendiriyor: Son tarih bugün

Kamu alacaklarının yeninden yapılandırma sürecinde sona gelindi. Yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi bugün. SGK müdürlükleri gece 24.00'e kadar... 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T07:16+0300

2023-07-03T07:16+0300

2023-07-03T07:16+0300

ekonomi

yapılandırma

borç yapılandırma

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, vergi daireleri ve sosyal güvenlik müdürlüklerine ödenecek borçlar başta olmak üzere çok sayıda kurumun alacağının yapılandırıldığı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak için süre bugün doluyor. Yapılandırma düzenlemesinden yararlanılmak için tanınan başvuru süresi 31 Mayıs'ta, ilk taksit ödeme süresi ise 30 Haziran'da sona erecekti. Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu süreler birer ay uzatılmıştı. Buna göre, başvuru süresi 3 Temmuz'da (30 Haziran'ın Kurban Bayramı tatiline denk gelmesi nedeniyle), ilk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'da dolacak. Prim borçlarını yapılandırma kanunu olarak bilinen 7440 sayılı kanuna göre yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi olan 3 Temmuz pazartesi günü SGK müdürlükleri gece 24.00'e kadar çalışacak.Konuya ilişkin bilgi veren Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı Ali Hasgül; "7440 sayılı Yapılandırma Kanunu çerçevesinde kurumumuza yapılacak başvurular için son başvuru tarihi 03.07.2023 Pazartesi günüdür. Kanun çerçevesinde başvuruların yapılacağı Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz; 3 Temmuz Pazartesi günü saat 24.00’e kadar açık tutulacaktır. Bir şekilde başvurusunu yapmamış olan vatandaşlarımızın başvurusunu almak üzere tüm merkezlerimiz hizmet verecektir" dedi.Süre uzatımı yokKanun gereğince sürenin uzatılması imkanı bulunmuyor. Öte yandan, kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor. Yeni düzenlemeyle ilk defa 48 ay vade imkanı sunuluyor. Kanunda taksitle yapılacak ödemeler için geçmiş kanunlardan farklı düzenleme yapılmış ve taksitlerin aylık dönemler halinde ödenmesi esası getirilmişti. Cumhurbaşkanı Kararı ile sadece birinci taksitin ödeme süresi uzatılırken taksitle ödemeyi tercih edenlerin temmuz ayında 1. ve 2. taksitlerini birlikte ödemesi gerekecek.

https://sputniknews.com.tr/20230701/vergi-borcu-yapilandirmasi-icin-son-gun-yaklasiyor-1073059456.html

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yapılandırma, borç yapılandırma, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk)