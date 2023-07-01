https://sputniknews.com.tr/20230701/vergi-borcu-yapilandirmasi-icin-son-gun-yaklasiyor-1073059456.html

Vergi borcu yapılandırması için son gün yaklaşıyor

Vergi borcu yapılandırması için son gün yaklaşıyor

Vergi borcu yapılandırma başvuru süresi 3 Temmuz’da, borçların ilk taksit ödeme süresi de 31 Temmuz’da sona eriyor. Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer... 01.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-01T14:10+0300

2023-07-01T14:10+0300

2023-07-01T14:10+0300

ekonomi

vergi borcu

yapılandırma

borç yapılandırma

açıklama

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Vergi borcu yapılandırma için son tarih 31 Mayıs olarak açıklanmış ancak sonrasında süre uzatılmıştı.Cumhurbaşkanı kararıyla yapılandırma için başvuru süresi bir ay uzatılarak 30 Haziran’a çekilmiş, ilk taksit ödeme süresi de bir ay uzatılarak 31 Temmuz olmuştu.30 Haziran 2023 tatile denk geldiği için, son başvuru süresi 3 Temmuz 2023 olarak açıklandı.Borç yapılandırması için vatandaşlar Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın ‘ivd.gib.gov.tr’ adresi üzerinden giriş yapılacak, ardından ekranda e-Devlet ile giriş yapacak. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuru yapılabilecek. Vergi dairesine ‘turkiye.gov.tr’den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak.Neleri kapsıyor?Söz konusu Kanun ile;

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vergi borcu, yapılandırma, borç yapılandırma, açıklama