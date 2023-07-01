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Vergi borcu yapılandırması için son gün yaklaşıyor
Vergi borcu yapılandırması için son gün yaklaşıyor
Vergi borcu yapılandırma başvuru süresi 3 Temmuz’da, borçların ilk taksit ödeme süresi de 31 Temmuz’da sona eriyor. Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer... 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T14:10+0300
2023-07-01T14:10+0300
ekonomi
vergi borcu
yapılandırma
borç yapılandırma
açıklama
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Vergi borcu yapılandırma için son tarih 31 Mayıs olarak açıklanmış ancak sonrasında süre uzatılmıştı.Cumhurbaşkanı kararıyla yapılandırma için başvuru süresi bir ay uzatılarak 30 Haziran’a çekilmiş, ilk taksit ödeme süresi de bir ay uzatılarak 31 Temmuz olmuştu.30 Haziran 2023 tatile denk geldiği için, son başvuru süresi 3 Temmuz 2023 olarak açıklandı.Borç yapılandırması için vatandaşlar Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın ‘ivd.gib.gov.tr’ adresi üzerinden giriş yapılacak, ardından ekranda e-Devlet ile giriş yapacak. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuru yapılabilecek. Vergi dairesine ‘turkiye.gov.tr’den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak.Neleri kapsıyor?Söz konusu Kanun ile;
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vergi borcu, yapılandırma, borç yapılandırma, açıklama
vergi borcu, yapılandırma, borç yapılandırma, açıklama

Vergi borcu yapılandırması için son gün yaklaşıyor

14:10 01.07.2023
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Vergi borcu yapılandırma başvuru süresi 3 Temmuz’da, borçların ilk taksit ödeme süresi de 31 Temmuz’da sona eriyor. Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı yapılandırma altına alınabilecek.
Vergi borcu yapılandırma için son tarih 31 Mayıs olarak açıklanmış ancak sonrasında süre uzatılmıştı.
Cumhurbaşkanı kararıyla yapılandırma için başvuru süresi bir ay uzatılarak 30 Haziran’a çekilmiş, ilk taksit ödeme süresi de bir ay uzatılarak 31 Temmuz olmuştu.
30 Haziran 2023 tatile denk geldiği için, son başvuru süresi 3 Temmuz 2023 olarak açıklandı.
Borç yapılandırması için vatandaşlar Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın ‘ivd.gib.gov.tr’ adresi üzerinden giriş yapılacak, ardından ekranda e-Devlet ile giriş yapacak. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuru yapılabilecek. Vergi dairesine ‘turkiye.gov.tr’den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak.

Neleri kapsıyor?

Söz konusu Kanun ile;
Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve faizi yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi,
Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50'sinin silinmesi,
Ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) aslı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının asıllarına vade tarihleri ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında gecikme zammı, Yİ-ÜFE tutarı, katsayı tutarı gibi alacaklar hesaplanmadan ödeme imkanı,
Dava konusu yapılan ihtilafların (vergi tarhiyatları, vergi cezaları, idari para cezaları vb. ilişkin) sulh yoluyla sonlandırılması,
Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması,
2018-2022 yıllarına ilişkin olarak matrah ve vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmaması,
Yapılandırılan tutarların peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenmesi,
Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan %90 indirim yapılması,
Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde, ceza asıllarından %25 indirim yapılması,
Matrah ve/veya vergi artırımı üzerine hesaplanan vergilerin peşin veya aylık dönemler halinde azami 12 eşit taksitte ödenmesi,
Matrah ve/veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde, bu vergilerden %10 indirim yapılması,
İşletme kayıtlarının (kasa mevcudu, ortaklardan alacaklar, emtia, demirbaş vb.) cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için cezasız ve faizsiz olarak pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan,
Yapılandırılan borçların anlaşmalı bankaların kredi kartı ile ödenmesi,
Her bir taşıt için Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az %10’unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince araç muayene izni verileceği,
Araç muayenesini yaptırmamış olanların 30/9/2023 tarihine kadar muayenelerini yaptırmaları şartıyla ödeme kolaylığı sağlanması gibi önemli imkan ve kolaylıklar getirildi.
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