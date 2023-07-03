Belediye Başkan Yardımcısı grafiti çizerken yakalandı
© AP PhotoFinlandiya'nın başkenti Helsinki'nin belediye başkanı yardımcısı, bir demiryolu tünelinde grafiti çizerken suçüstü yakalandı.
© AP Photo
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'nin belediye başkanı yardımcısı, bir demiryolu tünelinde grafiti çizerken suçüstü yakalandı.
Finlandiya'da başken Helsinki'nin belediye başkan yardımcısı Paavo Arhinmaki, istifa çağrılarıyla karşı karşıya.
Geçen hafta bir demiryolu tüneline grafiti çizerken suçüstü yakalanan başkan yardımcısının, tüneldeki duvarda yapılacak onarım maliyetini de karşılaması bekleniyor.
Meanwhile in Finland 🇫🇮:— Marko Kivikoski (@MarkoKivikoski) June 25, 2023
Paavo Arhinmäki, a 46 year old politician and current Helsinki Deputy Mayor, got caught making an illegal graffiti on a property owned by - you guessed it - city of Helsinki 😁 Needless to say, conservatives are absolutely fuming on social media. pic.twitter.com/P4FX3wm5Ke
Finlandiya Ulaşım Altyapı Dairesi, kentin 4 belediye başkan yardımcısından biri olan Arhinmaki'nin yasa dışı bir şekilde çizdiği duvar yazılarını temizlemenin yaklaşık 3 bin 500 euro'ya mal olduğunu söyledi.
Paavo Arhinmäki, the deputy mayor of Helsinki, Finland is facing possible legal action after getting caught spray-painting graffiti in a railway tunnel. pic.twitter.com/7yWKyPa1vu— Information Worldwide (@InfoEarthwide) July 3, 2023
Polisin, kentte limana mal taşıyan yük trenleri tarafından kullanılan tüneldeki grafitiye ilişkin incelemesini sürdürüyor.
Arhinmaki'nin yasal suçlamalarla karşı karşıya kalıp kalmayacağı ise henüz belli değil.
Ne olmuştu?
46 yaşındaki Arhinmaki ve bir arkadaşı, 23 Hazinan'da grafitiyi tamamladıktan hemen sonra Helsinki'nin doğusundaki bir demiryolu tünelinde güvenlikler tarafından yakalanmıştı.
Finlandiya'nın en büyük gazetesi Helsingin Sanomat, büyük ölçekli grafitinin tam fotoğrafını yayınlamıştı.
Sokak sanatının güçlü bir destekçisi ve gençliğinde grafiti sanatçısı olduğu bilinen başkan yardımcısı, olaydan 2 gün sonra özür dilemişti.
Fin politikacı, ülke basınına verdiği demeçte, "Bir suç işledim ve tüm sorumluluğunu üstleniyorum" demiş ancak görevinden istifa etmeyi düşünmediğini belirtmişti.
Eski bir milletvekili ve Sol İttifak'ın başkanlığını da yapan Arhinmaki, 2011-2014 yılları arasında Kültür ve Spor Bakanı olarak görev yapmıştı.
Şehirdeki yasa dışı grafitileri kaldırmak için yılda yaklaşık 650 bin euro harcayan Helsinki yönetimi, sokak sanatçıları için ek izinli alanlar oluşturmayı planlıyor.