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https://sputniknews.com.tr/20230703/belediye-baskan-yardimcisi-grafiti-cizerken-yakalandi-1073117464.html
Belediye Başkan Yardımcısı grafiti çizerken yakalandı
Belediye Başkan Yardımcısı grafiti çizerken yakalandı
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'nin belediye başkanı yardımcısı, bir demiryolu tünelinde grafiti çizerken suçüstü yakalandı. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T16:24+0300
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dünya
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başkan
yardımcı
finlandiya
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Finlandiya'da başken Helsinki'nin belediye başkan yardımcısı Paavo Arhinmaki, istifa çağrılarıyla karşı karşıya. Geçen hafta bir demiryolu tüneline grafiti çizerken suçüstü yakalanan başkan yardımcısının, tüneldeki duvarda yapılacak onarım maliyetini de karşılaması bekleniyor. Finlandiya Ulaşım Altyapı Dairesi, kentin 4 belediye başkan yardımcısından biri olan Arhinmaki'nin yasa dışı bir şekilde çizdiği duvar yazılarını temizlemenin yaklaşık 3 bin 500 euro'ya mal olduğunu söyledi.Polisin, kentte limana mal taşıyan yük trenleri tarafından kullanılan tüneldeki grafitiye ilişkin incelemesini sürdürüyor. Arhinmaki'nin yasal suçlamalarla karşı karşıya kalıp kalmayacağı ise henüz belli değil.Ne olmuştu?46 yaşındaki Arhinmaki ve bir arkadaşı, 23 Hazinan'da grafitiyi tamamladıktan hemen sonra Helsinki'nin doğusundaki bir demiryolu tünelinde güvenlikler tarafından yakalanmıştı.Finlandiya'nın en büyük gazetesi Helsingin Sanomat, büyük ölçekli grafitinin tam fotoğrafını yayınlamıştı.Sokak sanatının güçlü bir destekçisi ve gençliğinde grafiti sanatçısı olduğu bilinen başkan yardımcısı, olaydan 2 gün sonra özür dilemişti. Fin politikacı, ülke basınına verdiği demeçte, "Bir suç işledim ve tüm sorumluluğunu üstleniyorum" demiş ancak görevinden istifa etmeyi düşünmediğini belirtmişti.Eski bir milletvekili ve Sol İttifak'ın başkanlığını da yapan Arhinmaki, 2011-2014 yılları arasında Kültür ve Spor Bakanı olarak görev yapmıştı.Şehirdeki yasa dışı grafitileri kaldırmak için yılda yaklaşık 650 bin euro harcayan Helsinki yönetimi, sokak sanatçıları için ek izinli alanlar oluşturmayı planlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230404/fransada-macronun-hitler-olarak-resmedildigi-grafiti-kaldirildi-1069183106.html
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helsinki, belediye, başkan, yardımcı, finlandiya, euro, yakalama, avrupa
helsinki, belediye, başkan, yardımcı, finlandiya, euro, yakalama, avrupa

Belediye Başkan Yardımcısı grafiti çizerken yakalandı

16:24 03.07.2023
© AP PhotoFinlandiya'nın başkenti Helsinki'nin belediye başkanı yardımcısı, bir demiryolu tünelinde grafiti çizerken suçüstü yakalandı.
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'nin belediye başkanı yardımcısı, bir demiryolu tünelinde grafiti çizerken suçüstü yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© AP Photo
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Finlandiya'nın başkenti Helsinki'nin belediye başkanı yardımcısı, bir demiryolu tünelinde grafiti çizerken suçüstü yakalandı.
Finlandiya'da başken Helsinki'nin belediye başkan yardımcısı Paavo Arhinmaki, istifa çağrılarıyla karşı karşıya.
Geçen hafta bir demiryolu tüneline grafiti çizerken suçüstü yakalanan başkan yardımcısının, tüneldeki duvarda yapılacak onarım maliyetini de karşılaması bekleniyor.
Finlandiya Ulaşım Altyapı Dairesi, kentin 4 belediye başkan yardımcısından biri olan Arhinmaki'nin yasa dışı bir şekilde çizdiği duvar yazılarını temizlemenin yaklaşık 3 bin 500 euro'ya mal olduğunu söyledi.
Polisin, kentte limana mal taşıyan yük trenleri tarafından kullanılan tüneldeki grafitiye ilişkin incelemesini sürdürüyor.
Arhinmaki'nin yasal suçlamalarla karşı karşıya kalıp kalmayacağı ise henüz belli değil.

Ne olmuştu?

46 yaşındaki Arhinmaki ve bir arkadaşı, 23 Hazinan'da grafitiyi tamamladıktan hemen sonra Helsinki'nin doğusundaki bir demiryolu tünelinde güvenlikler tarafından yakalanmıştı.
Finlandiya'nın en büyük gazetesi Helsingin Sanomat, büyük ölçekli grafitinin tam fotoğrafını yayınlamıştı.
Sokak sanatının güçlü bir destekçisi ve gençliğinde grafiti sanatçısı olduğu bilinen başkan yardımcısı, olaydan 2 gün sonra özür dilemişti.
Fin politikacı, ülke basınına verdiği demeçte, "Bir suç işledim ve tüm sorumluluğunu üstleniyorum" demiş ancak görevinden istifa etmeyi düşünmediğini belirtmişti.
Eski bir milletvekili ve Sol İttifak'ın başkanlığını da yapan Arhinmaki, 2011-2014 yılları arasında Kültür ve Spor Bakanı olarak görev yapmıştı.
Şehirdeki yasa dışı grafitileri kaldırmak için yılda yaklaşık 650 bin euro harcayan Helsinki yönetimi, sokak sanatçıları için ek izinli alanlar oluşturmayı planlıyor.
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