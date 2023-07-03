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Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da, 9 günlük bayram tatili sonrasında trafik yoğunluğu yaşandı. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 38 seviyelerine geldi. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
bayram
bayram tatili
yoğunluk
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9 günlük bayram tatilinin sonlanmasıyla şehre geri dönen İstanbullular, haftanın ilk iş gününde iş başı yaptı. Bayram tatili sürecinde vatandaşların şehri terk etmesiyle ana arterler boş kalmıştı. Bugün sabah saatlerinden itibaren özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. Maltepe mevkii D-100 Karayolu'nda Edirne istikametinde araç trafiğinin yoğun olduğu gözlendi. İBB verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 38 seviyelerine yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20230702/istanbulda-taksilere-iliskin-18-ayda-144-bin-sikayet-en-basta-yolcu-begenmeme-var-1073085891.html
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bayram, bayram tatili, yoğunluk
bayram, bayram tatili, yoğunluk

Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

08:19 03.07.2023 (güncellendi: 08:29 03.07.2023)
© AATrafik
Trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© AA
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İstanbul'da, 9 günlük bayram tatili sonrasında trafik yoğunluğu yaşandı. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 38 seviyelerine geldi.
9 günlük bayram tatilinin sonlanmasıyla şehre geri dönen İstanbullular, haftanın ilk iş gününde iş başı yaptı.
Bayram tatili sürecinde vatandaşların şehri terk etmesiyle ana arterler boş kalmıştı. Bugün sabah saatlerinden itibaren özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı.
Maltepe mevkii D-100 Karayolu'nda Edirne istikametinde araç trafiğinin yoğun olduğu gözlendi.
İBB verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 38 seviyelerine yükseldi.
İstanbul, taksi, polis - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
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