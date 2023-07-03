https://sputniknews.com.tr/20230703/bayram-tatili-sonrasi-istanbulda-trafik-yogunlugu-1073098293.html

Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da, 9 günlük bayram tatili sonrasında trafik yoğunluğu yaşandı. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 38 seviyelerine geldi. 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T08:19+0300

2023-07-03T08:19+0300

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türkiye

bayram

bayram tatili

yoğunluk

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9 günlük bayram tatilinin sonlanmasıyla şehre geri dönen İstanbullular, haftanın ilk iş gününde iş başı yaptı. Bayram tatili sürecinde vatandaşların şehri terk etmesiyle ana arterler boş kalmıştı. Bugün sabah saatlerinden itibaren özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. Maltepe mevkii D-100 Karayolu'nda Edirne istikametinde araç trafiğinin yoğun olduğu gözlendi. İBB verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 38 seviyelerine yükseldi.

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bayram, bayram tatili, yoğunluk