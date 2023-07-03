https://sputniknews.com.tr/20230703/ankara-valiligi-duyurdu-ormanlik-alanlara-girisler-yasaklandi-1073111693.html

Ankara Valiliği duyurdu: Ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Ankara Valiliği duyurdu: Ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Ankara Valiliği orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül’e kadar yasaklandığını... 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T13:25+0300

2023-07-03T13:25+0300

2023-07-03T13:35+0300

türkiye

ankara valiliği

ormanlık alan

yasak

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Ankara Valiliği tarafından yapılan duyuruda, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz sınırları içinde ekli listede yer alan millî park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere; ormanlık alanlara girişler 30/09/2023 tarihine kadar 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır" denildi.Valilik açıklamasının devamında şunları kaydetti:İstanbul Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bazı mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230623/valilik-acikladi-istanbulda-ormanlara-giris-yasaklandi-1072776832.html

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ankara valiliği, ormanlık alan, yasak