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https://sputniknews.com.tr/20230703/ankara-valiligi-duyurdu-ormanlik-alanlara-girisler-yasaklandi-1073111693.html
Ankara Valiliği duyurdu: Ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Ankara Valiliği duyurdu: Ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Ankara Valiliği orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül’e kadar yasaklandığını... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T13:25+0300
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türkiye
ankara valiliği
ormanlık alan
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Ankara Valiliği tarafından yapılan duyuruda, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz sınırları içinde ekli listede yer alan millî park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere; ormanlık alanlara girişler 30/09/2023 tarihine kadar 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır" denildi.Valilik açıklamasının devamında şunları kaydetti:İstanbul Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bazı mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230623/valilik-acikladi-istanbulda-ormanlara-giris-yasaklandi-1072776832.html
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ankara valiliği, ormanlık alan, yasak
ankara valiliği, ormanlık alan, yasak

Ankara Valiliği duyurdu: Ormanlık alanlara girişler yasaklandı

13:25 03.07.2023 (güncellendi: 13:35 03.07.2023)
© AAOrmanlık alan
Ormanlık alan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© AA
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Ankara Valiliği orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül’e kadar yasaklandığını duyurdu.
Ankara Valiliği tarafından yapılan duyuruda, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, "İlimiz sınırları içinde ekli listede yer alan millî park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere; ormanlık alanlara girişler 30/09/2023 tarihine kadar 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır" denildi.
Valilik açıklamasının devamında şunları kaydetti:
"İlimizdeki ormanlarda yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan ekli listede belirtilen mesire alanları, tabiat parkları ve millî parklarda 30/09/2023 tarihine kadar idarece belirlenen ocak, mangal, barbekü vb. yerleri dışında ateş, mangal, semaver, piknik tüpü vb. yakılması yasaklanmıştır. Bu alanlara 08.00-22.00 saatleri arasında giriş ve çıkış yapılabilecektir. Belirlenen saatler dışında kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecektir."
İstanbul Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bazı mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıklamıştı.
Orman - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
TÜRKİYE
Valilik açıkladı: İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı
23 Haziran , 09:26
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