https://sputniknews.com.tr/20230703/aa-anketi-enflasyon-yuzde-3820ye-inecek-1073127157.html
AA anketi: Enflasyon yüzde 38.20'ye inecek
AA anketi: Enflasyon yüzde 38.20'ye inecek
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3.91 artmasını bekliyor. Bir önceki ay... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T19:48+0300
2023-07-03T19:48+0300
2023-07-03T19:48+0300
ekonomi
enflasyon
anket
aa
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AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyonbeklentilerinin ortalaması yüzde 3.91 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyonbeklentileri, en düşük yüzde 2.25 ve en yüksek yüzde 4,85 aralığında yer aldı.Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,91) göre bir önceki ay yüzde 39.59 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,20'ye ineceği hesaplanıyor.Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi haziranda yüzde 47.32'den 42.07'ye geriledi.Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,04 artış göstermişti.
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enflasyon, anket, aa
AA anketi: Enflasyon yüzde 38.20'ye inecek
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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3.91 artmasını bekliyor. Bir önceki ay yüzde 39.59 olan yıllık enflasyonun yüzde 38.20'ye ineceği hesaplanıyor.
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyonbeklentilerinin ortalaması yüzde 3.91 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyonbeklentileri, en düşük yüzde 2.25 ve en yüksek yüzde 4,85 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,91) göre bir önceki ay yüzde 39.59 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,20'ye ineceği hesaplanıyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi haziranda yüzde 47.32'den 42.07'ye geriledi.
Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,04 artış göstermişti.