https://sputniknews.com.tr/20230703/aa-anketi-enflasyon-yuzde-3820ye-inecek-1073127157.html

AA anketi: Enflasyon yüzde 38.20'ye inecek

AA anketi: Enflasyon yüzde 38.20'ye inecek

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3.91 artmasını bekliyor. Bir önceki ay... 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T19:48+0300

2023-07-03T19:48+0300

2023-07-03T19:48+0300

ekonomi

enflasyon

anket

aa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0d/1072378654_0:0:3208:1805_1920x0_80_0_0_b240fb134899e06e1d33c03cbf2dc5fe.jpg

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyonbeklentilerinin ortalaması yüzde 3.91 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyonbeklentileri, en düşük yüzde 2.25 ve en yüksek yüzde 4,85 aralığında yer aldı.Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,91) göre bir önceki ay yüzde 39.59 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,20'ye ineceği hesaplanıyor.Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi haziranda yüzde 47.32'den 42.07'ye geriledi.Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,04 artış göstermişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

enflasyon, anket, aa