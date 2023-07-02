https://sputniknews.com.tr/20230702/torununu-korumak-isterken-darbedildi-hastanede-hayatini-kaybetti-1073084836.html
Torununu korumak isterken darbedildi, hastanede hayatını kaybetti
Torununu korumak isterken darbedildi, hastanede hayatını kaybetti
İzmir'de çıkan kavgada darbedilen 62 yaşındaki kişi, hastanede hayatını kaybetti. 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T15:25+0300
2023-07-02T15:25+0300
2023-07-02T15:25+0300
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torun
kavga
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22 Haziran'da Sedat Necmi Gültiren (62), 10 yaşındaki torunuyla Karabağlar ilçesindeki bir restoranda yemek yedi. Gültiren hesabı öderken torunu, restoran çıkışında dedesinin otomobili zannederek N.P'nin park halindeki otomobiline bindi.Küçük kıza tepki gösteren N.P, kızı saçından tutarak otomobilinden indirmeye çalıştı. Durumu görüp restorandan koşarak çıkan Gültiren ile N.P. arasında kavga çıktı. Araya giren çevredekiler, kavgayı ayırdı.Başından darbe alan Gültiren, sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gültiren, tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitirdi.Gözaltına alınan şüpheli N.P, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, kız çocuğunun bir kişi tarafından saçından çekilerek otomobilden dışarıya çıkarılması, Gültiren'in koşarak olaya müdahalesi ve çevredekilerin kavgayı ayırması yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230629/kavga-sonrasi-samuray-kilici-ile-dolasti-1072988130.html
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darp, türkiye, dede, torun, kavga
darp, türkiye, dede, torun, kavga
Torununu korumak isterken darbedildi, hastanede hayatını kaybetti
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İzmir'de çıkan kavgada darbedilen 62 yaşındaki kişi, hastanede hayatını kaybetti.
22 Haziran'da Sedat Necmi Gültiren (62), 10 yaşındaki torunuyla Karabağlar ilçesindeki bir restoranda yemek yedi. Gültiren hesabı öderken torunu, restoran çıkışında dedesinin otomobili zannederek N.P'nin park halindeki otomobiline bindi.
Küçük kıza tepki gösteren N.P, kızı saçından tutarak otomobilinden indirmeye çalıştı. Durumu görüp restorandan koşarak çıkan Gültiren ile N.P. arasında kavga çıktı. Araya giren çevredekiler, kavgayı ayırdı.
Başından darbe alan Gültiren, sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gültiren, tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitirdi.
Gözaltına alınan şüpheli N.P, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, kız çocuğunun bir kişi tarafından saçından çekilerek otomobilden dışarıya çıkarılması, Gültiren'in koşarak olaya müdahalesi ve çevredekilerin kavgayı ayırması yer alıyor.