https://sputniknews.com.tr/20230629/kavga-sonrasi-samuray-kilici-ile-dolasti-1072988130.html

Kavga sonrası ‘samuray kılıcı’ ile dolaştı

Kavga sonrası ‘samuray kılıcı’ ile dolaştı

Küçükçekmece’de iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sonrası bir şahıs elinde 'samuray kılıcı' ile görüntülendi. 29.06.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

küçükçekmece

samuray

samuray kılıcı

kavga

video

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Olay, önceki akşam Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavga sonrası ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.Polisin geldiğini gören grup ayrılarak sokak aralarına kaçtı. Grupların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Dağılan gruptan bir kişi sokakta ‘samuray kılıcı’ ile görüntülendi.Bunun üzerine polis şahsın ifadesini aldıktan serbest bıraktı.

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türkiye, küçükçekmece, samuray, samuray kılıcı, kavga, video