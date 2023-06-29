https://sputniknews.com.tr/20230629/kavga-sonrasi-samuray-kilici-ile-dolasti-1072988130.html
Kavga sonrası ‘samuray kılıcı’ ile dolaştı
Kavga sonrası ‘samuray kılıcı’ ile dolaştı
Küçükçekmece’de iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sonrası bir şahıs elinde 'samuray kılıcı' ile görüntülendi. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T13:06+0300
2023-06-29T13:06+0300
2023-06-29T13:13+0300
türkiye
türkiye
küçükçekmece
samuray
samuray kılıcı
kavga
video
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Olay, önceki akşam Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavga sonrası ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.Polisin geldiğini gören grup ayrılarak sokak aralarına kaçtı. Grupların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Dağılan gruptan bir kişi sokakta ‘samuray kılıcı’ ile görüntülendi.Bunun üzerine polis şahsın ifadesini aldıktan serbest bıraktı.
https://sputniknews.com.tr/20230626/kavga-cikan-macta-11-kirmizi-kart-karsilasma-iptal-edildi-1072899548.html
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Kavga sonrası ‘samuray kılıcı’ ile dolaştı
Kavga sonrası ‘samuray kılıcı’ ile dolaştı
2023-06-29T13:06+0300
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türkiye, küçükçekmece, samuray, samuray kılıcı, kavga, video
türkiye, küçükçekmece, samuray, samuray kılıcı, kavga, video
Kavga sonrası ‘samuray kılıcı’ ile dolaştı
13:06 29.06.2023 (güncellendi: 13:13 29.06.2023) Abone ol
Küçükçekmece’de iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sonrası bir şahıs elinde 'samuray kılıcı' ile görüntülendi.
Olay, önceki akşam Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavga sonrası ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.
Polisin geldiğini gören grup ayrılarak sokak aralarına kaçtı. Grupların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Dağılan gruptan bir kişi sokakta ‘samuray kılıcı’ ile görüntülendi.
Bunun üzerine polis şahsın ifadesini aldıktan serbest bıraktı.