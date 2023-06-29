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Kavga sonrası ‘samuray kılıcı’ ile dolaştı
Kavga sonrası ‘samuray kılıcı’ ile dolaştı
Küçükçekmece’de iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sonrası bir şahıs elinde 'samuray kılıcı' ile görüntülendi. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
küçükçekmece
samuray
samuray kılıcı
kavga
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Olay, önceki akşam Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavga sonrası ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.Polisin geldiğini gören grup ayrılarak sokak aralarına kaçtı. Grupların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Dağılan gruptan bir kişi sokakta ‘samuray kılıcı’ ile görüntülendi.Bunun üzerine polis şahsın ifadesini aldıktan serbest bıraktı.
https://sputniknews.com.tr/20230626/kavga-cikan-macta-11-kirmizi-kart-karsilasma-iptal-edildi-1072899548.html
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Kavga sonrası ‘samuray kılıcı’ ile dolaştı
Kavga sonrası ‘samuray kılıcı’ ile dolaştı
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türkiye, küçükçekmece, samuray, samuray kılıcı, kavga, video
türkiye, küçükçekmece, samuray, samuray kılıcı, kavga, video

Kavga sonrası ‘samuray kılıcı’ ile dolaştı

13:06 29.06.2023 (güncellendi: 13:13 29.06.2023)
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Küçükçekmece’de iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sonrası bir şahıs elinde 'samuray kılıcı' ile görüntülendi.
Olay, önceki akşam Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavga sonrası ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.
Polisin geldiğini gören grup ayrılarak sokak aralarına kaçtı. Grupların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Dağılan gruptan bir kişi sokakta ‘samuray kılıcı’ ile görüntülendi.
Bunun üzerine polis şahsın ifadesini aldıktan serbest bıraktı.
Kırmızı kart - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
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