https://sputniknews.com.tr/20230626/kavga-cikan-macta-11-kirmizi-kart-karsilasma-iptal-edildi-1072899548.html

Kavga çıkan maçta 11 kırmızı kart: Karşılaşma iptal edildi

Kavga çıkan maçta 11 kırmızı kart: Karşılaşma iptal edildi

Isparta'da amatör maçta kavga çıktı, hakem 11 kırmızı kartla karşılaşmayı iptal etti. Stat dışında da devam eden olaylarda bir takım otobüsünün camı kırıldı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T23:38+0300

2023-06-26T23:38+0300

2023-06-26T23:38+0300

spor

maç

amatör lig

isparta

küçük hacılarspor

atabeyspor

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Isparta'da Küçük Hacılarspor ile Atabeyspor futbol takımları arasındaki amatör maçta arbede çıktı.Isparta Milli Egemenlik Stadı'ndaki karşılaşmanın 20. dakikasında iki takım oyuncuları arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle maçın hakemi Hikmet Telli, Küçük Hacılarspor'dan 6, Atabeyspor'dan 5 oyuncuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Daha sonra da kavga nedeniyle müsabakayı iptal etti. Bunun üzerine iki takım oyuncuları güçlükle soyunma odasına alındı.Stat dışına taşan olaylarda, Atabeyspor'a ait bir otobüsün camı kırıldı.Atabeyspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, oyuncularından bazılarının darbedildiğini, ellerinde video kayıtlarının olduğunu ve doktor raporlarının alındığı bildirildi.

isparta

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maç, amatör lig, isparta, küçük hacılarspor, atabeyspor