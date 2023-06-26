https://sputniknews.com.tr/20230626/kavga-cikan-macta-11-kirmizi-kart-karsilasma-iptal-edildi-1072899548.html
Kavga çıkan maçta 11 kırmızı kart: Karşılaşma iptal edildi
Kavga çıkan maçta 11 kırmızı kart: Karşılaşma iptal edildi
Isparta'da amatör maçta kavga çıktı, hakem 11 kırmızı kartla karşılaşmayı iptal etti. Stat dışında da devam eden olaylarda bir takım otobüsünün camı kırıldı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T23:38+0300
2023-06-26T23:38+0300
2023-06-26T23:38+0300
spor
maç
amatör lig
isparta
küçük hacılarspor
atabeyspor
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Isparta'da Küçük Hacılarspor ile Atabeyspor futbol takımları arasındaki amatör maçta arbede çıktı.Isparta Milli Egemenlik Stadı'ndaki karşılaşmanın 20. dakikasında iki takım oyuncuları arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle maçın hakemi Hikmet Telli, Küçük Hacılarspor'dan 6, Atabeyspor'dan 5 oyuncuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Daha sonra da kavga nedeniyle müsabakayı iptal etti. Bunun üzerine iki takım oyuncuları güçlükle soyunma odasına alındı.Stat dışına taşan olaylarda, Atabeyspor'a ait bir otobüsün camı kırıldı.Atabeyspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, oyuncularından bazılarının darbedildiğini, ellerinde video kayıtlarının olduğunu ve doktor raporlarının alındığı bildirildi.
isparta
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maç, amatör lig, isparta, küçük hacılarspor, atabeyspor
maç, amatör lig, isparta, küçük hacılarspor, atabeyspor
Kavga çıkan maçta 11 kırmızı kart: Karşılaşma iptal edildi
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Isparta'da amatör maçta kavga çıktı, hakem 11 kırmızı kartla karşılaşmayı iptal etti. Stat dışında da devam eden olaylarda bir takım otobüsünün camı kırıldı.
Isparta'da Küçük Hacılarspor ile Atabeyspor futbol takımları arasındaki amatör maçta arbede çıktı.
Isparta Milli Egemenlik Stadı'ndaki karşılaşmanın 20. dakikasında iki takım oyuncuları arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.
Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle maçın hakemi Hikmet Telli, Küçük Hacılarspor'dan 6, Atabeyspor'dan 5 oyuncuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Daha sonra da kavga nedeniyle müsabakayı iptal etti. Bunun üzerine iki takım oyuncuları güçlükle soyunma odasına alındı.
Stat dışına taşan olaylarda, Atabeyspor'a ait bir otobüsün camı kırıldı.
Atabeyspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, oyuncularından bazılarının darbedildiğini, ellerinde video kayıtlarının olduğunu ve doktor raporlarının alındığı bildirildi.