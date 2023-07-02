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https://sputniknews.com.tr/20230702/tanju-ozcandan-adalet-ve-degisim-yuruyusu-aciklamasi-kilicdarogluna-cagri-1073090564.html
Tanju Özcan'dan 'Adalet ve Değişim Yürüyüşü' açıklaması: Kılıçdaroğlu'na çağrı
Tanju Özcan'dan 'Adalet ve Değişim Yürüyüşü' açıklaması: Kılıçdaroğlu'na çağrı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine karşı adil davranmadığını öne sürerek, istifa etmesi, olağanüstü kurultay... 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T18:29+0300
2023-07-02T18:29+0300
türkiye
tanju özcan
kemal kılıçdaroğlu
yürüyüş
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, daha önce CHP Genel Merkezi'ne "Adalet ve Değişim Yürüyüşü" başlatma kararı aldığını anımsattı.'CHP tarihinde ilk kez oluyor'Bu süre zarfında bir şeylerin değişmesini ve Kılıçdaroğlu'nun gerçekleri görmesini beklediğini söyleyen Özcan, "Genel Başkan artık değişimin kaçınılmaz olduğunun farkına varır mı diye bekledim ama onun emarelerini görmüyorum. Tam tersi emareler görüyorum. Kongreler takvimi başlamış. Görevden alınan örgütler var. CHP tarihinde ilk kez oluyor. Bu şunu gösteriyor; Kemal Kılıçdaroğlu ve başarısız ekibi yeni kurultayda 'nasıl seçiliriz'in derdine düşmüşler" diye konuştu.Özcan, Kılıçdaroğlu ve yönetiminin, değişim isteyen kitleleri göremediğini savunarak, "Hala birilerini aratıp, birilerini gönderip bu yürüyüşten vazgeçmem karşılığında çeşitli siyasi vaatlerde bulunuyorlar. Onlara söyledim, tekrar söylüyorum. Beni koltuk meraklısı, sevdalısı tiplerle karıştırmayın. Ben bu yürüyüşü gerçekleştireceğim. Ben bu yola baş koydum. Açık söylüyorum. Vallahi de billahi de dönmeyeceğim. O yüzden bana siyasi vaatle falan gelmeyin" dedi.Yürüyüşünü yarın 13.30'da Bolu Anıtpark'tan başlatacakPartiden ihraç sürecinde de kendisine çeşitli vaatlerle gelenler olduğunu ifade eden Özcan, o gün reddettiği gibi bugün gelen vaatleri de reddettiğini vurguladı."Bu yürüyüşten ölümden başka hiçbir şey beni durduramaz" diyen Özcan, yarın 13.30'da Bolu Anıtpark'ta Atatürk anıtına çelenk koyduktan sonra isteyen insanlarla yola çıkacağını duyurdu.Özcan, Türkiye'nin dört bir yanından kendisine destek mesajları geldiğinin belirterek, "Top çevirmenin anlamı yok. Bizim top çevirecek vaktimiz de yok. Bu toplumun umudunu yeşertmemiz gerekiyor. Kimse laf çevirmesin. Değişim istiyorsan 'değişim istiyorum kardeşim' diye elini masaya vuracaksın" şeklinde konuştu.Daha önce "Adalet Yürüyüşü" yapan Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili adil davranmadığını iddia eden Özcan, şöyle devam etti:Özcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Ben Sayın Genel Başkan'a tekrar sesleniyorum. Ben bu yürüyüşten, bu tür siyasi rüşvet teklifleriyle vazgeçmem. Çünkü ben ikbalimi, geleceğimi yakmaya hazırım. Yeter ki bu parti düzene girsin, rayına otursun diye. O yüzden bu tür tekliflere kapım kapalı. Baştan onu bilsin. Beni çevresindeki koltuk sevdalıları ile karıştırmasın. Sayın Genel Başkan, yarın itibarıyla 'Görevimden istifa ediyorum', 'Olağanüstü kurultay çağrısı yapıyorum', 'Tüzüğü demokratik hale getirmek için arkadaşlarım çalışma yaptılar. Bunu kamuoyuyla paylaşıyorum' ve 'Kurultayda aday olmayacağım' dediği takdirde ben bu yürüyüşten vazgeçerim. Demezse sonuna kadar. İnceldiği yerden de kopar."Ne olmuştu?Kamuoyu açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle 23 Haziran'da CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini duyuran Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'ya 3 Temmuz'da "Adalet ve Değişim Yürüyüşü" başlatacağını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230624/tanju-ozcandan-kilicdarogluna-lutfen-birakin-1072824954.html
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tanju özcan, kemal kılıçdaroğlu, yürüyüş
tanju özcan, kemal kılıçdaroğlu, yürüyüş

Tanju Özcan'dan 'Adalet ve Değişim Yürüyüşü' açıklaması: Kılıçdaroğlu'na çağrı

18:29 02.07.2023
© İHATanju Özcan
Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
© İHA
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine karşı adil davranmadığını öne sürerek, istifa etmesi, olağanüstü kurultay çağrısı yapması ve aday olmaması halinde yarın Ankara'ya düzenleyeceği yürüyüşten vazgeçeceğini açıkladı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, daha önce CHP Genel Merkezi'ne "Adalet ve Değişim Yürüyüşü" başlatma kararı aldığını anımsattı.

'CHP tarihinde ilk kez oluyor'

Bu süre zarfında bir şeylerin değişmesini ve Kılıçdaroğlu'nun gerçekleri görmesini beklediğini söyleyen Özcan, "Genel Başkan artık değişimin kaçınılmaz olduğunun farkına varır mı diye bekledim ama onun emarelerini görmüyorum. Tam tersi emareler görüyorum. Kongreler takvimi başlamış. Görevden alınan örgütler var. CHP tarihinde ilk kez oluyor. Bu şunu gösteriyor; Kemal Kılıçdaroğlu ve başarısız ekibi yeni kurultayda 'nasıl seçiliriz'in derdine düşmüşler" diye konuştu.
Özcan, Kılıçdaroğlu ve yönetiminin, değişim isteyen kitleleri göremediğini savunarak, "Hala birilerini aratıp, birilerini gönderip bu yürüyüşten vazgeçmem karşılığında çeşitli siyasi vaatlerde bulunuyorlar. Onlara söyledim, tekrar söylüyorum. Beni koltuk meraklısı, sevdalısı tiplerle karıştırmayın. Ben bu yürüyüşü gerçekleştireceğim. Ben bu yola baş koydum. Açık söylüyorum. Vallahi de billahi de dönmeyeceğim. O yüzden bana siyasi vaatle falan gelmeyin" dedi.

Yürüyüşünü yarın 13.30'da Bolu Anıtpark'tan başlatacak

Partiden ihraç sürecinde de kendisine çeşitli vaatlerle gelenler olduğunu ifade eden Özcan, o gün reddettiği gibi bugün gelen vaatleri de reddettiğini vurguladı.
"Bu yürüyüşten ölümden başka hiçbir şey beni durduramaz" diyen Özcan, yarın 13.30'da Bolu Anıtpark'ta Atatürk anıtına çelenk koyduktan sonra isteyen insanlarla yola çıkacağını duyurdu.
Özcan, Türkiye'nin dört bir yanından kendisine destek mesajları geldiğinin belirterek, "Top çevirmenin anlamı yok. Bizim top çevirecek vaktimiz de yok. Bu toplumun umudunu yeşertmemiz gerekiyor. Kimse laf çevirmesin. Değişim istiyorsan 'değişim istiyorum kardeşim' diye elini masaya vuracaksın" şeklinde konuştu.
Daha önce "Adalet Yürüyüşü" yapan Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili adil davranmadığını iddia eden Özcan, şöyle devam etti:
"Beni suçladığın konu belli değil. Tedbirli olarak ihraç işleminde bulunuyorsun. Seçilme hakkıma ipotek koyuyorsun. Bunu belediye olarak söylemiyorum, belki genel başkan adayı olacağım ama o tedbir orada durduğu sürece benim seçilme hakkımı elimden alıyorsun. Adaletten bahsediyorsun. Ondan sonra da çevrenden bazıları bana çeşitli siyasi rüşvetler teklif ediyor yürüyüşten vazgeçmem için."
Özcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ben Sayın Genel Başkan'a tekrar sesleniyorum. Ben bu yürüyüşten, bu tür siyasi rüşvet teklifleriyle vazgeçmem. Çünkü ben ikbalimi, geleceğimi yakmaya hazırım. Yeter ki bu parti düzene girsin, rayına otursun diye. O yüzden bu tür tekliflere kapım kapalı. Baştan onu bilsin. Beni çevresindeki koltuk sevdalıları ile karıştırmasın. Sayın Genel Başkan, yarın itibarıyla 'Görevimden istifa ediyorum', 'Olağanüstü kurultay çağrısı yapıyorum', 'Tüzüğü demokratik hale getirmek için arkadaşlarım çalışma yaptılar. Bunu kamuoyuyla paylaşıyorum' ve 'Kurultayda aday olmayacağım' dediği takdirde ben bu yürüyüşten vazgeçerim. Demezse sonuna kadar. İnceldiği yerden de kopar."

Ne olmuştu?

Kamuoyu açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle 23 Haziran'da CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini duyuran Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'ya 3 Temmuz'da "Adalet ve Değişim Yürüyüşü" başlatacağını açıklamıştı.
Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
TÜRKİYE
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: Lütfen bırakın
24 Haziran , 22:42
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