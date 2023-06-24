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Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: Lütfen bırakın
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: Lütfen bırakın
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na hitaben "Şimdi soruyorum sorun kazanan ben miyim? Sorun kaybeden siz misiniz? Lütfen bırakın"... 24.06.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
bolu belediyesi
kemal kılıçdaroğlu
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CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Twitter üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu.Özcan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), bolu belediyesi, kemal kılıçdaroğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), bolu belediyesi, kemal kılıçdaroğlu

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: Lütfen bırakın

22:42 24.06.2023
© AA / Zafer GöderTanju Özcan
Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
© AA / Zafer Göder
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na hitaben "Şimdi soruyorum sorun kazanan ben miyim? Sorun kaybeden siz misiniz? Lütfen bırakın" ifadelerini kullandı.
CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Twitter üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu.
Özcan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Beni 1 yıl attınız. Oram buram oynamadı. Sağa sola gitmedim. Ceza verildi, haksızdı. Sabırla bekledim. CHP’den atılmış iken sizin için çalıştım. ‘Döneceğim’ dedim döndüm. Siz “ Ben kemal geliyorum’ dediniz, hiç gelemediniz. Sonuçta beni gene TEDBİRLİ ihraç istemi ile disipline verdiniz. Şimdi soruyorum sorun kazanan ben miyim? Sorun kaybeden siz misiniz? Kemal Kılıçdaroğlu, lütfen bırakın!
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