Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: Lütfen bırakın

Beni 1 yıl attınız. Oram buram oynamadı. Sağa sola gitmedim. Ceza verildi, haksızdı. Sabırla bekledim. CHP’den atılmış iken sizin için çalıştım. ‘Döneceğim’ dedim döndüm. Siz “ Ben kemal geliyorum’ dediniz, hiç gelemediniz. Sonuçta beni gene TEDBİRLİ ihraç istemi ile disipline verdiniz. Şimdi soruyorum sorun kazanan ben miyim? Sorun kaybeden siz misiniz? Kemal Kılıçdaroğlu, lütfen bırakın!