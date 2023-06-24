Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: Lütfen bırakın
© AA / Zafer GöderTanju Özcan
© AA / Zafer Göder
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na hitaben "Şimdi soruyorum sorun kazanan ben miyim? Sorun kaybeden siz misiniz? Lütfen bırakın" ifadelerini kullandı.
CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Twitter üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu.
Özcan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Beni 1 yıl attınız. Oram buram oynamadı. Sağa sola gitmedim. Ceza verildi, haksızdı. Sabırla bekledim. CHP’den atılmış iken sizin için çalıştım. ‘Döneceğim’ dedim döndüm. Siz “ Ben kemal geliyorum’ dediniz, hiç gelemediniz. Sonuçta beni gene TEDBİRLİ ihraç istemi ile disipline verdiniz. Şimdi soruyorum sorun kazanan ben miyim? Sorun kaybeden siz misiniz? Kemal Kılıçdaroğlu, lütfen bırakın!
Beni 1 yıl attınız..oram buram oynamadı..sağa sola gitmedim..ceza verildi, haksızdı.Sabırla bekledim..chp den atılmış iken sizin için çalıştım..döneceğim dedim döndüm..siz “ ben kemal geliyorum dediniz” hiç gelemediniz.Sonuçta beni gene TEDBİRLİ ihraç istemi ile disipline…— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) June 24, 2023