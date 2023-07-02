https://sputniknews.com.tr/20230702/ozkan-ugurun-saglik-durumuyla-ilgili-yeni-aciklama-1073075471.html

Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen, üç hafta önce de yoğun bakıma alınan Özkan Uğur, kısa süre önce entübe edilmişti. Tedavisi yoğun bakımda devam eden... 02.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-02T09:27+0300

2023-07-02T09:27+0300

2023-07-02T09:27+0300

yaşam

özkan uğur

entübe

şarkıcı

müzisyen

kanser

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Daha önce üç kez lenf kanserini yenen Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) grubunun üyesi Özkan Uğur'un hastalığı, yaklaşık üç hafta önce nüksetti. Uğur, yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi görüyor.Müzisyen Emre Irmak, entübe edilen usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin bir paylaşım yaptı. Uğur'un, oğlu Alişan'la konuştuğunu belirten Irmak, "Doktorun dediğine göre durum iyiye gidiyormuş" diyerek şu açıklamayı yaptı:

https://sputniknews.com.tr/20230626/ozkan-ugurun-esi-isyan-etti-sizi-bulacagim-1072861270.html

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Sputnik Türkiye

özkan uğur, entübe, şarkıcı, müzisyen, kanser