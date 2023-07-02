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Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Daha önce üç kez lenf kanserini yenen, üç hafta önce de yoğun bakıma alınan Özkan Uğur, kısa süre önce entübe edilmişti. Tedavisi yoğun bakımda devam eden... 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T09:27+0300
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yaşam
özkan uğur
entübe
şarkıcı
müzisyen
kanser
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Daha önce üç kez lenf kanserini yenen Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) grubunun üyesi Özkan Uğur'un hastalığı, yaklaşık üç hafta önce nüksetti. Uğur, yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi görüyor.Müzisyen Emre Irmak, entübe edilen usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin bir paylaşım yaptı. Uğur'un, oğlu Alişan'la konuştuğunu belirten Irmak, "Doktorun dediğine göre durum iyiye gidiyormuş" diyerek şu açıklamayı yaptı:
https://sputniknews.com.tr/20230626/ozkan-ugurun-esi-isyan-etti-sizi-bulacagim-1072861270.html
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özkan uğur, entübe, şarkıcı, müzisyen, kanser
özkan uğur, entübe, şarkıcı, müzisyen, kanser

Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

09:27 02.07.2023
© DHAÖzkan Uğur
Özkan Uğur - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
© DHA
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Daha önce üç kez lenf kanserini yenen, üç hafta önce de yoğun bakıma alınan Özkan Uğur, kısa süre önce entübe edilmişti. Tedavisi yoğun bakımda devam eden sanatçının son durumuyla ilgili gelişmeyi müzisyen Emre Irmak açıkladı.
Daha önce üç kez lenf kanserini yenen Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) grubunun üyesi Özkan Uğur'un hastalığı, yaklaşık üç hafta önce nüksetti. Uğur, yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi görüyor.
Müzisyen Emre Irmak, entübe edilen usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin bir paylaşım yaptı. Uğur'un, oğlu Alişan'la konuştuğunu belirten Irmak, "Doktorun dediğine göre durum iyiye gidiyormuş" diyerek şu açıklamayı yaptı:
"Aslandır, yetenek ötesidir, kalbinin iyiliği, insanlığı, bir de nasıl komiktir... Oğlu Alişan'la konuştum şu an vücudu dinleniyormuş ve doktorun dediğine göre durum iyiye gidiyormuş. Hadi Özkan abi zımba gibi kalkacaksın ayağa eminim. O kadar çok sevenin ve hayranın var ki dualarımızla kalkacaksın ayağa muhteşem insan."
Özkan Uğur - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
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