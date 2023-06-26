Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Micheal Jackson
10:33
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
10 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şair ceketli çocuk: Kazım Koyuncu
11:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
ÖZEL HABER
Elon Musk, Ukrayna'nın kaybettiğini yazan ismi doğruladı
15:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230626/ozkan-ugurun-esi-isyan-etti-sizi-bulacagim-1072861270.html
Özkan Uğur’un eşi isyan etti: Sizi bulacağım
Özkan Uğur’un eşi isyan etti: Sizi bulacağım
Tedavisi devam eden Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur, ünlü şarkıcı hakkında 'öldü' söylentisini çıkaranlara "Sizi bulacağım ve dava edeceğim" diyerek sitem etti. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T07:06+0300
2023-06-26T07:06+0300
yaşam
özkan uğur
kanser
kanser tedavisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072841713_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_8c85da5bc2518666b2b7744150bfb9fb.jpg
Lenf kanserini 3 kez yenen MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur’un yoğun bakımda olduğu öğrenildi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçının sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Ünlü sanatçımız Özkan Uğur’un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum" açıklamasını yaptı. Aysun Aslan Uğur, dün akşam sosyal medyada “Özkan Uğur öldü” şeklinde çıkan haberlere tepki göstererek şunları kaydetti: “Özkan Uğur ölmedi, yaşıyor. Sadece ‘tık’ almak uğruna milyonlarca insanı üzen, ağlatan şerefsizler… Bu haberi yapan ve de yayan her kimseniz sizi bulacağım ve dava edeceğim. Yakında görüşeceğiz.”
https://sputniknews.com.tr/20230625/tarkandan-ozkan-ugur-paylasimi-guzel-enerjilerimizi-yollayalim-1072848505.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072841713_121:0:1081:720_1920x0_80_0_0_b744d3608f321bd3faee67c9bf520e8a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
özkan uğur, kanser, kanser tedavisi
özkan uğur, kanser, kanser tedavisi

Özkan Uğur’un eşi isyan etti: Sizi bulacağım

07:06 26.06.2023
© AAÖzkan Uğur
Özkan Uğur - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Tedavisi devam eden Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur, ünlü şarkıcı hakkında 'öldü' söylentisini çıkaranlara "Sizi bulacağım ve dava edeceğim" diyerek sitem etti.
Lenf kanserini 3 kez yenen MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur’un yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçının sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Ünlü sanatçımız Özkan Uğur’un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum" açıklamasını yaptı.
Aysun Aslan Uğur, dün akşam sosyal medyada “Özkan Uğur öldü” şeklinde çıkan haberlere tepki göstererek şunları kaydetti:
“Özkan Uğur ölmedi, yaşıyor. Sadece ‘tık’ almak uğruna milyonlarca insanı üzen, ağlatan şerefsizler… Bu haberi yapan ve de yayan her kimseniz sizi bulacağım ve dava edeceğim. Yakında görüşeceğiz.”
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
YAŞAM
Tarkan'dan Özkan Uğur paylaşımı: 'Güzel enerjilerimizi yollayalım'
Dün, 16:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала