https://sputniknews.com.tr/20230626/ozkan-ugurun-esi-isyan-etti-sizi-bulacagim-1072861270.html
Özkan Uğur’un eşi isyan etti: Sizi bulacağım
Özkan Uğur’un eşi isyan etti: Sizi bulacağım
Tedavisi devam eden Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur, ünlü şarkıcı hakkında 'öldü' söylentisini çıkaranlara "Sizi bulacağım ve dava edeceğim" diyerek sitem etti. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T07:06+0300
2023-06-26T07:06+0300
2023-06-26T07:06+0300
yaşam
özkan uğur
kanser
kanser tedavisi
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Lenf kanserini 3 kez yenen MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur’un yoğun bakımda olduğu öğrenildi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçının sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Ünlü sanatçımız Özkan Uğur’un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum" açıklamasını yaptı. Aysun Aslan Uğur, dün akşam sosyal medyada “Özkan Uğur öldü” şeklinde çıkan haberlere tepki göstererek şunları kaydetti: “Özkan Uğur ölmedi, yaşıyor. Sadece ‘tık’ almak uğruna milyonlarca insanı üzen, ağlatan şerefsizler… Bu haberi yapan ve de yayan her kimseniz sizi bulacağım ve dava edeceğim. Yakında görüşeceğiz.”
https://sputniknews.com.tr/20230625/tarkandan-ozkan-ugur-paylasimi-guzel-enerjilerimizi-yollayalim-1072848505.html
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özkan uğur, kanser, kanser tedavisi
özkan uğur, kanser, kanser tedavisi
Özkan Uğur’un eşi isyan etti: Sizi bulacağım
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Tedavisi devam eden Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur, ünlü şarkıcı hakkında 'öldü' söylentisini çıkaranlara "Sizi bulacağım ve dava edeceğim" diyerek sitem etti.
Lenf kanserini 3 kez yenen MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur’un yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçının sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Ünlü sanatçımız Özkan Uğur’un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum" açıklamasını yaptı.
Aysun Aslan Uğur, dün akşam sosyal medyada “Özkan Uğur öldü” şeklinde çıkan haberlere tepki göstererek şunları kaydetti:
“Özkan Uğur ölmedi, yaşıyor. Sadece ‘tık’ almak uğruna milyonlarca insanı üzen, ağlatan şerefsizler… Bu haberi yapan ve de yayan her kimseniz sizi bulacağım ve dava edeceğim. Yakında görüşeceğiz.”