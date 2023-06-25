https://sputniknews.com.tr/20230625/tarkandan-ozkan-ugur-paylasimi-guzel-enerjilerimizi-yollayalim-1072848505.html

Tarkan'dan Özkan Uğur paylaşımı: 'Güzel enerjilerimizi yollayalım'

Tarkan'dan Özkan Uğur paylaşımı: 'Güzel enerjilerimizi yollayalım'

Tarkan, yoğun bakımda olan Özkan Uğur hakkında, “Hep birlikte güzel enerjilerimizi, sevgimizi yollayalım” dedi. 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T16:55+0300

2023-06-25T16:55+0300

2023-06-25T16:57+0300

yaşam

özkan uğur

tarkan

yoğun bakım

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Şarkıcı ve oyuncu Özkan Uğur’un yoğun bakımda tedavi altında olması sevenlerini ve sanat camiasını üzdü. Şarkıcı Tarkan da Özkan Uğur’un sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarkan, “Çok sevgili Özkan Uğur’a hep birlikte güzel enerjilerimizi, sevgimizi yollayalım. Acil şifalar dileyelim. Seni seviyoruz” ifadelerini kullandı.

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özkan uğur, tarkan, yoğun bakım