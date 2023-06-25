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https://sputniknews.com.tr/20230625/tarkandan-ozkan-ugur-paylasimi-guzel-enerjilerimizi-yollayalim-1072848505.html
Tarkan'dan Özkan Uğur paylaşımı: 'Güzel enerjilerimizi yollayalım'
Tarkan'dan Özkan Uğur paylaşımı: 'Güzel enerjilerimizi yollayalım'
Tarkan, yoğun bakımda olan Özkan Uğur hakkında, “Hep birlikte güzel enerjilerimizi, sevgimizi yollayalım” dedi. 25.06.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
özkan uğur
tarkan
yoğun bakım
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Şarkıcı ve oyuncu Özkan Uğur’un yoğun bakımda tedavi altında olması sevenlerini ve sanat camiasını üzdü. Şarkıcı Tarkan da Özkan Uğur’un sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarkan, “Çok sevgili Özkan Uğur’a hep birlikte güzel enerjilerimizi, sevgimizi yollayalım. Acil şifalar dileyelim. Seni seviyoruz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230625/bakan-kocadan-ozkan-ugurun-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1072841867.html
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özkan uğur, tarkan, yoğun bakım

Tarkan'dan Özkan Uğur paylaşımı: 'Güzel enerjilerimizi yollayalım'

16:55 25.06.2023 (güncellendi: 16:57 25.06.2023)
© AATarkan
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
© AA
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Tarkan, yoğun bakımda olan Özkan Uğur hakkında, “Hep birlikte güzel enerjilerimizi, sevgimizi yollayalım” dedi.
Şarkıcı ve oyuncu Özkan Uğur’un yoğun bakımda tedavi altında olması sevenlerini ve sanat camiasını üzdü. Şarkıcı Tarkan da Özkan Uğur’un sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarkan, “Çok sevgili Özkan Uğur’a hep birlikte güzel enerjilerimizi, sevgimizi yollayalım. Acil şifalar dileyelim. Seni seviyoruz” ifadelerini kullandı.
Özkan Uğur - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
TÜRKİYE
Bakan Koca'dan Özkan Uğur'un sağlık durumuna ilişkin açıklama
12:38
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