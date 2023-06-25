https://sputniknews.com.tr/20230625/bakan-kocadan-ozkan-ugurun-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1072841867.html
Bakan Koca'dan Özkan Uğur'un sağlık durumuna ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Özkan Uğur'un sağlık durumuna ilişkin açıklama
Bakan Koca, entübe edilen Özkan Uğur hakkında açıklamada bulundu. Koca, "Ünlü sanatçımız Özkan Uğur’un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T12:38+0300
2023-06-25T12:38+0300
2023-06-25T12:56+0300
özkan uğur
yoğun bakım
türkiye
fahrettin koca
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir süre önce yoğun bakımda yattığı ve entübe edildiği öğrenilen sanatçı Özkan Uğur hakkında açıklama yaptı.Koca, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230625/kultur-ve-turizm-bakan-yardimcisi-batuhan-mumcu-ozkan-uguru-hastanede-ziyaret-etti-1072826394.html
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özkan uğur'un sağlık durumu nasıl, özkan uğur sağlık durumu, özkan uğur, yoğun bakım
özkan uğur'un sağlık durumu nasıl, özkan uğur sağlık durumu, özkan uğur, yoğun bakım
Bakan Koca'dan Özkan Uğur'un sağlık durumuna ilişkin açıklama
12:38 25.06.2023 (güncellendi: 12:56 25.06.2023) Abone ol
Bakan Koca, entübe edilen Özkan Uğur hakkında açıklamada bulundu. Koca, "Ünlü sanatçımız Özkan Uğur’un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir süre önce yoğun bakımda yattığı ve entübe edildiği öğrenilen sanatçı Özkan Uğur hakkında açıklama yaptı.
Koca, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Ünlü sanatçımız Özkan Uğur’un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum."