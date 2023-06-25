https://sputniknews.com.tr/20230625/kultur-ve-turizm-bakan-yardimcisi-batuhan-mumcu-ozkan-uguru-hastanede-ziyaret-etti-1072826394.html
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Özkan Uğur'u hastanede ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Özkan Uğur'u hastanede ziyaret etti
Tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur'u hastanede ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, eşi... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T00:14+0300
2023-06-25T00:14+0300
2023-06-25T00:19+0300
türkiye
batuhan mumcu
özkan uğur
mfö
mehmet nuri ersoy
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur'u hastanede ziyaret ederek eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur'dan durumu hakkında bilgi aldı.Mumcu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u da Özkan Uğur'un ailesiyle telefonda görüştürdü.Bakan Ersoy, Uğur'un ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek Bakanlık olarak her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.Batuhan Mumcu hastanede yaptığı açıklamada, "Kıymetli sanatçımızın en yakın zamanda yoğun bakım ünitesinden çıkarılmasını ümit ediyoruz. Ailesinin ve resmi kanalların dışında hiçbir habere itibar edilmesin" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230623/1072800770.html
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batuhan mumcu, özkan uğur, mfö, mehmet nuri ersoy
batuhan mumcu, özkan uğur, mfö, mehmet nuri ersoy
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Özkan Uğur'u hastanede ziyaret etti
00:14 25.06.2023 (güncellendi: 00:19 25.06.2023) Abone ol
Tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur'u hastanede ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur'dan durumu hakkında bilgi aldı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur'u hastanede ziyaret ederek eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur'dan durumu hakkında bilgi aldı.
Mumcu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u da Özkan Uğur'un ailesiyle telefonda görüştürdü.
Bakan Ersoy, Uğur'un ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek Bakanlık olarak her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.
Batuhan Mumcu hastanede yaptığı açıklamada, "Kıymetli sanatçımızın en yakın zamanda yoğun bakım ünitesinden çıkarılmasını ümit ediyoruz. Ailesinin ve resmi kanalların dışında hiçbir habere itibar edilmesin" dedi.