https://sputniknews.com.tr/20230623/1072800770.html
3 aydır yoğun bakımda olan Özkan Uğur entübe edildi
3 aydır yoğun bakımda olan Özkan Uğur entübe edildi
Özkan Uğur'un 3 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü ve entübe edildiği öğrenildi. Fuat Güner, Uğur'un sağlık durumuyla ilgili, "Tedavisini tamamlayıp yakın... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T19:08+0300
2023-06-23T19:08+0300
2023-06-23T19:24+0300
özkan uğur
yoğun bakım
kanser
entübe
yaşam
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MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur, 2013 yılında lenfomaya yakalandı ve tedavi oldu. Hürriyet'in haberine göre, kemoterapi nedeniyle vücudu yorgun düşen ünlü sanatçı tedavisini 3 aydır yoğun bakımda sürdürülüyor. MFÖ grubundan Fuat Güner, Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi: Entübe edildiBirsen Altuntaş'ın haberine göre son günlerde ünlü isimlerin paylaştığı 'Beyaz kan arıyoruz' ilanının Özkan Uğur için istendiği ortaya çıktı. Aranan kan kısa sürede bulundu.Usta sanatçının 8 ay önce yeniden rahatsızlandığı, son 3 aydır da Koşuyolu’ndaki Acıbadem Hastanesi‘nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Entübe edilen Özkan Uğur‘un vücudundaki kanserli hücrelerinin temizlendiği ancak böbrekleriyle ilgili sorun yaşadığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20220429/lenf-kanserini-iki-kez-yenen-ozkan-ugur-hastaliginin-yeniden-nuksettigini-duyurdu-1055956112.html
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özkan uğur, yoğun bakım, kanser, entübe
özkan uğur, yoğun bakım, kanser, entübe
3 aydır yoğun bakımda olan Özkan Uğur entübe edildi
19:08 23.06.2023 (güncellendi: 19:24 23.06.2023) Abone ol
Özkan Uğur'un 3 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü ve entübe edildiği öğrenildi. Fuat Güner, Uğur'un sağlık durumuyla ilgili, "Tedavisini tamamlayıp yakın zamanda aramıza dönecek inşallah" açıklamasında bulundu.
MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur, 2013 yılında lenfomaya yakalandı ve tedavi oldu.
Hürriyet
'in haberine göre, kemoterapi nedeniyle vücudu yorgun düşen ünlü sanatçı tedavisini 3 aydır yoğun bakımda sürdürülüyor. MFÖ
grubundan Fuat Güner
, Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi:
"Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri zorlandı. Ciğerlerinden sıvı çekildi. Tedavisini tamamlayıp yakın zamanda aramıza dönecek inşallah."
Entübe edildi
Birsen Altuntaş'ın haberine
göre son günlerde ünlü isimlerin paylaştığı 'Beyaz kan arıyoruz' ilanının Özkan Uğur için istendiği ortaya çıktı. Aranan kan kısa sürede bulundu.
Usta sanatçının 8 ay önce yeniden rahatsızlandığı, son 3 aydır da Koşuyolu’ndaki Acıbadem Hastanesi‘nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Entübe edilen Özkan Uğur‘un vücudundaki kanserli hücrelerinin temizlendiği ancak böbrekleriyle ilgili sorun yaşadığı belirtildi.