https://sputniknews.com.tr/20230623/1072800770.html

3 aydır yoğun bakımda olan Özkan Uğur entübe edildi

3 aydır yoğun bakımda olan Özkan Uğur entübe edildi

Özkan Uğur'un 3 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü ve entübe edildiği öğrenildi. Fuat Güner, Uğur'un sağlık durumuyla ilgili, "Tedavisini tamamlayıp yakın... 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T19:08+0300

2023-06-23T19:08+0300

2023-06-23T19:24+0300

özkan uğur

yoğun bakım

kanser

entübe

yaşam

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MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur, 2013 yılında lenfomaya yakalandı ve tedavi oldu. Hürriyet'in haberine göre, kemoterapi nedeniyle vücudu yorgun düşen ünlü sanatçı tedavisini 3 aydır yoğun bakımda sürdürülüyor. MFÖ grubundan Fuat Güner, Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi: Entübe edildiBirsen Altuntaş'ın haberine göre son günlerde ünlü isimlerin paylaştığı 'Beyaz kan arıyoruz' ilanının Özkan Uğur için istendiği ortaya çıktı. Aranan kan kısa sürede bulundu.Usta sanatçının 8 ay önce yeniden rahatsızlandığı, son 3 aydır da Koşuyolu’ndaki Acıbadem Hastanesi‘nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Entübe edilen Özkan Uğur‘un vücudundaki kanserli hücrelerinin temizlendiği ancak böbrekleriyle ilgili sorun yaşadığı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20220429/lenf-kanserini-iki-kez-yenen-ozkan-ugur-hastaliginin-yeniden-nuksettigini-duyurdu-1055956112.html

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özkan uğur, yoğun bakım, kanser, entübe