https://sputniknews.com.tr/20230702/odessada-siginaklarinin-bakimi-sirasinda-zimmete-gecirme-olaylari-sorusturuluyor-1073090156.html
Odessa'da sığınaklarının bakımı sırasında zimmete geçirme olayları soruşturuluyor
Odessa'da sığınaklarının bakımı sırasında zimmete geçirme olayları soruşturuluyor
Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın geçen yıl onarımı ve donanımı için 200 milyon grivna (yaklaşık 5.5 milyon dolar) tahsis edilen Odessa'nın Primorskiy... 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T17:49+0300
2023-07-02T17:49+0300
2023-07-02T17:49+0300
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Odessa bölgesinin askeri idaresindeki kaynaklara atıfta bulunan Rus kolluk kuvvetlerinin bir temsilcisinin Sputnik’e aktardığı üzere Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, 2022’de onarımı ve donanımı için 200 milyon grivna tahsis edilen, ancak yapılan denetim sonucu yüzde 90’ının kullanılmaz ya da sınırlı kullanılır durumda olduğu ortaya çıkan Odessa'nın Primorskiy bölgesindeki bomba sığınaklarının bakımından sorumlu olanlar hakkında soruşturma başlattı.'200 milyonun üzerinde grivba tahsis edilmişti'Rus yetkili, “Rus Silahlı Kuvvetleri kritik altyapı tesislerine yönelik ateş tesirini artırmaya devam ederken Odessa bölgesi yönetimi, İçişleri Bakanlığı ile işbirliği halinde sivil savunma amaçlı koruyucu yapıların hazırlık durumu ile ilgili denetim gerçekleştirdi, denetim sonucu 245 yapının sadece yüzde 10'unun kullanım amacına uygun olduğu, yüzde 20’sinin geçici sınırlı kullanılabileceği, yüzde 35’inin sınırlı kullanılabilir halde ve yüzde 35’inin kullanılamaz halde olduğu ortaya çıktı. Oysa 2022’de bu yapıların onarımı ve donanımı, erzak ve su stoklarının tamamlanması için 200 milyonun üzerinde grivba tahsis edilmişti” diye konuştu.Yetkili ayrıca Odessa bölgesi askeri idaresindeki kaynağın verdiği bilgiye göre 37 sığınakta giriş kapısı bulunmadığını, 82 sığınakta aydınlatmanın çalışmadığını, 134 sığınakta havalandırma olmadığını, 142 sığınakta da yiyecek, içecek ve ilaç bulunmadığını sözlerine ekledi.Soruşturma başlatıldıOdessalı kaynağa göre, resmi makamlarının temsilcilerinden kurulan özel komisyon, denetim sonucunda Odessa'nın Primorskiy bölgesindeki 245 sığınaktan 61'inin hizmet dışı bırakılmasını, geri kalanının ise onarılmasını emretti.Rus güvenlik güçlerine bilgi veren kaynak, denetim sonucunda Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu ve Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın, Odessa'nın Primorskiy bölgesindeki bomba sığınaklarının bakımından sorumlu olan kişiler hakkında soruşturma başlattığını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230614/ukrayna-genelinde-hava-saldirisi-alarmi-verildi-1072459529.html
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odessa, bomba, sığınak
Odessa'da sığınaklarının bakımı sırasında zimmete geçirme olayları soruşturuluyor
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Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın geçen yıl onarımı ve donanımı için 200 milyon grivna (yaklaşık 5.5 milyon dolar) tahsis edilen Odessa'nın Primorskiy bölgesindeki bomba sığınaklarının bakımından sorumlu olanlar hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.
Odessa bölgesinin askeri idaresindeki kaynaklara atıfta bulunan Rus kolluk kuvvetlerinin bir temsilcisinin Sputnik’e aktardığı üzere Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, 2022’de onarımı ve donanımı için 200 milyon grivna tahsis edilen, ancak yapılan denetim sonucu yüzde 90’ının kullanılmaz ya da sınırlı kullanılır durumda olduğu ortaya çıkan Odessa'nın Primorskiy bölgesindeki bomba sığınaklarının bakımından sorumlu olanlar hakkında soruşturma başlattı.
'200 milyonun üzerinde grivba tahsis edilmişti'
Rus yetkili, “Rus Silahlı Kuvvetleri kritik altyapı tesislerine yönelik ateş tesirini artırmaya devam ederken Odessa bölgesi yönetimi, İçişleri Bakanlığı ile işbirliği halinde sivil savunma amaçlı koruyucu yapıların hazırlık durumu ile ilgili denetim gerçekleştirdi, denetim sonucu 245 yapının sadece yüzde 10'unun kullanım amacına uygun olduğu, yüzde 20’sinin geçici sınırlı kullanılabileceği, yüzde 35’inin sınırlı kullanılabilir halde ve yüzde 35’inin kullanılamaz halde olduğu ortaya çıktı. Oysa 2022’de bu yapıların onarımı ve donanımı, erzak ve su stoklarının tamamlanması için 200 milyonun üzerinde grivba tahsis edilmişti” diye konuştu.
Yetkili ayrıca Odessa bölgesi askeri idaresindeki kaynağın verdiği bilgiye göre 37 sığınakta giriş kapısı bulunmadığını, 82 sığınakta aydınlatmanın çalışmadığını, 134 sığınakta havalandırma olmadığını, 142 sığınakta da yiyecek, içecek ve ilaç bulunmadığını sözlerine ekledi.
Soruşturma başlatıldı
Odessalı kaynağa göre, resmi makamlarının temsilcilerinden kurulan özel komisyon, denetim sonucunda Odessa'nın Primorskiy bölgesindeki 245 sığınaktan 61'inin hizmet dışı bırakılmasını, geri kalanının ise onarılmasını emretti.
Rus güvenlik güçlerine bilgi veren kaynak, denetim sonucunda Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu ve Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın, Odessa'nın Primorskiy bölgesindeki bomba sığınaklarının bakımından sorumlu olan kişiler hakkında soruşturma başlattığını ifade etti.