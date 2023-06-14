https://sputniknews.com.tr/20230614/ukrayna-genelinde-hava-saldirisi-alarmi-verildi-1072459529.html
Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmı verildi
Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmı verildi
Ukraynalı yetkililer ülke genelinde hava saldırısı alarmı verdi. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T22:35+0300
2023-06-14T22:35+0300
2023-06-14T22:35+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
hava saldırısı
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Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı’nın çevrimiçi haritasında yer alan verilere göre, Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmı verildi.Kiev’de halka sığınaklara gitmeleri için yapılan çağrı sinyali 20.21’de (TSE ile aynı) duyuldu, üç dakika sonra ise ülkenin tüm bölgelerine yayıldı.Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’nın altyapı tesislerine yönelik saldırıları, Kırım Köprüsü’ne düzenlenen terör saldırısından iki gün sonra 10 Ekim'de başlamıştı. Saldırılar enerji, savunma sanayi, askeri komuta ve iletişim tesislerine yapılıyor. O zamandan bu yana hemen her gün Ukrayna’nın bazı bölgeleri veya ülke genelinde hava saldırısı uyarıları yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230614/rusya-ukrayna-karsi-saldiriya-basladigindan-beri-7-bin-500-askerini-yitirdi-1072447102.html
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rusya, ukrayna, hava saldırısı
rusya, ukrayna, hava saldırısı
Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmı verildi
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Ukraynalı yetkililer ülke genelinde hava saldırısı alarmı verdi.
Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı’nın çevrimiçi haritasında yer alan verilere göre, Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmı verildi.
Kiev’de halka sığınaklara gitmeleri için yapılan çağrı sinyali 20.21’de (TSE ile aynı) duyuldu, üç dakika sonra ise ülkenin tüm bölgelerine yayıldı.
Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’nın altyapı tesislerine yönelik saldırıları, Kırım Köprüsü’ne düzenlenen terör saldırısından iki gün sonra 10 Ekim'de başlamıştı. Saldırılar enerji, savunma sanayi, askeri komuta ve iletişim tesislerine yapılıyor. O zamandan bu yana hemen her gün Ukrayna’nın bazı bölgeleri veya ülke genelinde hava saldırısı uyarıları yapılıyor.