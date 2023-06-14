https://sputniknews.com.tr/20230614/ukrayna-genelinde-hava-saldirisi-alarmi-verildi-1072459529.html

Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmı verildi

Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmı verildi

Ukraynalı yetkililer ülke genelinde hava saldırısı alarmı verdi. 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T22:35+0300

2023-06-14T22:35+0300

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ukrayna krizi

rusya

ukrayna

hava saldırısı

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Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı’nın çevrimiçi haritasında yer alan verilere göre, Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmı verildi.Kiev’de halka sığınaklara gitmeleri için yapılan çağrı sinyali 20.21’de (TSE ile aynı) duyuldu, üç dakika sonra ise ülkenin tüm bölgelerine yayıldı.Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’nın altyapı tesislerine yönelik saldırıları, Kırım Köprüsü’ne düzenlenen terör saldırısından iki gün sonra 10 Ekim'de başlamıştı. Saldırılar enerji, savunma sanayi, askeri komuta ve iletişim tesislerine yapılıyor. O zamandan bu yana hemen her gün Ukrayna’nın bazı bölgeleri veya ülke genelinde hava saldırısı uyarıları yapılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230614/rusya-ukrayna-karsi-saldiriya-basladigindan-beri-7-bin-500-askerini-yitirdi-1072447102.html

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