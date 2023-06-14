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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230614/ukrayna-genelinde-hava-saldirisi-alarmi-verildi-1072459529.html
Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmı verildi
Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmı verildi
Ukraynalı yetkililer ülke genelinde hava saldırısı alarmı verdi. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T22:35+0300
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ukrayna krizi
rusya
ukrayna
hava saldırısı
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Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı’nın çevrimiçi haritasında yer alan verilere göre, Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmı verildi.Kiev’de halka sığınaklara gitmeleri için yapılan çağrı sinyali 20.21’de (TSE ile aynı) duyuldu, üç dakika sonra ise ülkenin tüm bölgelerine yayıldı.Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’nın altyapı tesislerine yönelik saldırıları, Kırım Köprüsü’ne düzenlenen terör saldırısından iki gün sonra 10 Ekim'de başlamıştı. Saldırılar enerji, savunma sanayi, askeri komuta ve iletişim tesislerine yapılıyor. O zamandan bu yana hemen her gün Ukrayna’nın bazı bölgeleri veya ülke genelinde hava saldırısı uyarıları yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230614/rusya-ukrayna-karsi-saldiriya-basladigindan-beri-7-bin-500-askerini-yitirdi-1072447102.html
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rusya, ukrayna, hava saldırısı
rusya, ukrayna, hava saldırısı

Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmı verildi

22:35 14.06.2023
© AFP 2023 / DYLAN COLLINSUkrayna - Kiev - patlama
Ukrayna - Kiev - patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© AFP 2023 / DYLAN COLLINS
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Ukraynalı yetkililer ülke genelinde hava saldırısı alarmı verdi.
Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı’nın çevrimiçi haritasında yer alan verilere göre, Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmı verildi.
Kiev’de halka sığınaklara gitmeleri için yapılan çağrı sinyali 20.21’de (TSE ile aynı) duyuldu, üç dakika sonra ise ülkenin tüm bölgelerine yayıldı.
Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’nın altyapı tesislerine yönelik saldırıları, Kırım Köprüsü’ne düzenlenen terör saldırısından iki gün sonra 10 Ekim'de başlamıştı. Saldırılar enerji, savunma sanayi, askeri komuta ve iletişim tesislerine yapılıyor. O zamandan bu yana hemen her gün Ukrayna’nın bazı bölgeleri veya ülke genelinde hava saldırısı uyarıları yapılıyor.
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
Ukrayna krizi
Rusya: Ukrayna, karşı saldırıya başladığından beri 7 bin 500 askerini yitirdi
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