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Meksikalı belediye başkanı timsahla evlendi
Meksikalı belediye başkanı timsahla evlendi
Meksika’nın San Pedro Huamelula Belediye Başkanı Victor Hugo Sosa Garcia, halka şans getirmesi için gelinlik giydirilen timsahla evlendi. Şehir sakinleriyle... 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T21:54+0300
2023-07-02T21:58+0300
yaşam
meksika
belediye başkanı
timsah
evlilik
düğün
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Meksika’nın Oaxaca eyaletinde yer alan San Pedro Huamelula’nın Belediye Başkanı Victor Hugo Sosa Garcia halkına şans, bolluk ve refah getirmesi için Alicia Adriana adlı timsahla evlendi.Müzik ve danslar eşliğinde festival havasında geçen düğüne şehir halkı büyük ilgi gösterdi. Düğün öncesinde Alicia Adriana adlı timsaha gelinlik giydirilirken, güvenlik için ağzı bağlandıktan sonra San Pedro Huamelula şehri sokaklarında dolaştırıldı. Şehir sakinleriyle bol bol dans ettirilen timsah, son olarak nikah için belediye sarayına getirildi. Burada timsah ile Belediye Garcia arasındaki nikah şehrin ileri gelen dini lideri tarafından kıyıldı.'Birbirimizi seviyoruz'Belediye Başkanı Garcia, nikah sırasında timsah gelinle evlenmeyi kabul edip etmediği sorulması üzerine, “Sorumluluğu kabul ediyorum çünkü biz birbirimizi seviyoruz, önemli olan bu. Aşk yoksa evlilik olamaz. Biz birbirimizi seviyoruz ve prenses kızla evlenmeyi kabul ediyorum” cevabını verdi.Gelenek 1789 yılına dayanıyorSan Pedro Huamelula şehrinde 1789 yılından beri süregelen gelenek zamanında birbirine düşman olan iki topluluğun barışmasını simgeliyor. Her yıl düzenlenen bu temsili evliliğin şehir halkına bolluk, barış ve uyum getirmesi temenni ediliyor.
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meksika, belediye başkanı, timsah, evlilik, düğün
meksika, belediye başkanı, timsah, evlilik, düğün

Meksikalı belediye başkanı timsahla evlendi

21:54 02.07.2023 (güncellendi: 21:58 02.07.2023)
© İHAMeksika’nın San Pedro Huamelula Belediye Başkanı Victor Hugo Sosa Garcia halka şans getirmesi için gelinlik giydirilen timsahla evlendi. Şehir sakinleriyle bol bol dans ettirilen timsah, son olarak nikah için belediye sarayına getirildi.
Meksika’nın San Pedro Huamelula Belediye Başkanı Victor Hugo Sosa Garcia halka şans getirmesi için gelinlik giydirilen timsahla evlendi. Şehir sakinleriyle bol bol dans ettirilen timsah, son olarak nikah için belediye sarayına getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
© İHA
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Meksika’nın San Pedro Huamelula Belediye Başkanı Victor Hugo Sosa Garcia, halka şans getirmesi için gelinlik giydirilen timsahla evlendi. Şehir sakinleriyle bol bol dans ettirilen timsah, son olarak nikah için belediye sarayına getirildi.
Meksika’nın Oaxaca eyaletinde yer alan San Pedro Huamelula’nın Belediye Başkanı Victor Hugo Sosa Garcia halkına şans, bolluk ve refah getirmesi için Alicia Adriana adlı timsahla evlendi.
Müzik ve danslar eşliğinde festival havasında geçen düğüne şehir halkı büyük ilgi gösterdi. Düğün öncesinde Alicia Adriana adlı timsaha gelinlik giydirilirken, güvenlik için ağzı bağlandıktan sonra San Pedro Huamelula şehri sokaklarında dolaştırıldı.
Şehir sakinleriyle bol bol dans ettirilen timsah, son olarak nikah için belediye sarayına getirildi. Burada timsah ile Belediye Garcia arasındaki nikah şehrin ileri gelen dini lideri tarafından kıyıldı.

'Birbirimizi seviyoruz'

Belediye Başkanı Garcia, nikah sırasında timsah gelinle evlenmeyi kabul edip etmediği sorulması üzerine, “Sorumluluğu kabul ediyorum çünkü biz birbirimizi seviyoruz, önemli olan bu. Aşk yoksa evlilik olamaz. Biz birbirimizi seviyoruz ve prenses kızla evlenmeyi kabul ediyorum” cevabını verdi.

Gelenek 1789 yılına dayanıyor

San Pedro Huamelula şehrinde 1789 yılından beri süregelen gelenek zamanında birbirine düşman olan iki topluluğun barışmasını simgeliyor.
Her yıl düzenlenen bu temsili evliliğin şehir halkına bolluk, barış ve uyum getirmesi temenni ediliyor.
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