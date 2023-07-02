https://sputniknews.com.tr/20230702/mangal-yapmak-istedi-tarlasini-yakti-1073084734.html

Mangal yapmak istedi, tarlasını yaktı

Mangal yapmak istedi, tarlasını yaktı

Van'ın Tuşba ilçesinde mangal ateşinden çıkan kıvılcımdan dolayı meydana gelen yangında yaklaşık 1 dönümlük buğday tarlası yandı. 02.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-02T15:04+0300

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türkiye

yangın

van

tarla

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Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi’ndeki yazlığında mangal yapan Zeki K. isimli kişi, mangal yaptığı sıra rüzgarın etkisiyle mangaldan fırlayan kıvılcım, hemen yanı başından bulunan yaklaşık 1 dönümlük buğday tarlasına sıçradı. O sırada yangın yerinen Mollakasım sahiline su taşıyan Mithat Güleç isimli vatandaş yangına müdahale etti. Çevreden geçen vatandaşların haber vermesiyle bölgeye jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardın yangın, diğer tarlalara sıçramadan söndürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230702/hatayda-5-katli-binada-yangin-mahsur-kalan-25-kisi-kurtarildi-1073083352.html

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