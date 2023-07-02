https://sputniknews.com.tr/20230702/mangal-yapmak-istedi-tarlasini-yakti-1073084734.html
Mangal yapmak istedi, tarlasını yaktı
Mangal yapmak istedi, tarlasını yaktı
Van'ın Tuşba ilçesinde mangal ateşinden çıkan kıvılcımdan dolayı meydana gelen yangında yaklaşık 1 dönümlük buğday tarlası yandı. 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T15:04+0300
2023-07-02T15:04+0300
2023-07-02T15:04+0300
türkiye
yangın
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tarla
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Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi’ndeki yazlığında mangal yapan Zeki K. isimli kişi, mangal yaptığı sıra rüzgarın etkisiyle mangaldan fırlayan kıvılcım, hemen yanı başından bulunan yaklaşık 1 dönümlük buğday tarlasına sıçradı. O sırada yangın yerinen Mollakasım sahiline su taşıyan Mithat Güleç isimli vatandaş yangına müdahale etti. Çevreden geçen vatandaşların haber vermesiyle bölgeye jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardın yangın, diğer tarlalara sıçramadan söndürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230702/hatayda-5-katli-binada-yangin-mahsur-kalan-25-kisi-kurtarildi-1073083352.html
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yangın, van, tarla
Mangal yapmak istedi, tarlasını yaktı
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Van'ın Tuşba ilçesinde mangal ateşinden çıkan kıvılcımdan dolayı meydana gelen yangında yaklaşık 1 dönümlük buğday tarlası yandı.
Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi’ndeki yazlığında mangal yapan Zeki K. isimli kişi, mangal yaptığı sıra rüzgarın etkisiyle mangaldan fırlayan kıvılcım, hemen yanı başından bulunan yaklaşık 1 dönümlük buğday tarlasına sıçradı.
O sırada yangın yerinen Mollakasım sahiline su taşıyan Mithat Güleç isimli vatandaş yangına müdahale etti.
Çevreden geçen vatandaşların haber vermesiyle bölgeye jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardın yangın, diğer tarlalara sıçramadan söndürüldü.