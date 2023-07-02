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https://sputniknews.com.tr/20230702/hatayda-5-katli-binada-yangin-mahsur-kalan-25-kisi-kurtarildi-1073083352.html
Hatay'da 5 katlı binada yangın: Mahsur kalan 25 kişi kurtarıldı
Hatay'da 5 katlı binada yangın: Mahsur kalan 25 kişi kurtarıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde 5 katlı binanın bodrumunda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişi itfaiye ekiplerince... 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T14:20+0300
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türkiye
hatay
yangın
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Saraykent Mahallesi Akçay Sokak'taki 5 katlı binanın bodrumunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangın nedeniyle oluşan duman kısa sürede binanın tamamına yayıldı.Binada ikamet eden 25 kişi duman nedeniyle dışarıya çıkamayarak mahsur kaldı.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine ulaşan ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle binada mahsur kalanları kurtardı.Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230701/izmirde-sazlik-alanda-cikan-yangina-mudahale-ediliyor-1073061154.html
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hatay, yangın, itfaiye
hatay, yangın, itfaiye

Hatay'da 5 katlı binada yangın: Mahsur kalan 25 kişi kurtarıldı

14:20 02.07.2023
© AA / Hatay Büyükşehir Belediye İtfaiyesiHatay'da 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 25 kişi kurtarıldı
Hatay'da 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 25 kişi kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
© AA / Hatay Büyükşehir Belediye İtfaiyesi
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Hatay'ın Antakya ilçesinde 5 katlı binanın bodrumunda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Saraykent Mahallesi Akçay Sokak'taki 5 katlı binanın bodrumunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle oluşan duman kısa sürede binanın tamamına yayıldı.
Binada ikamet eden 25 kişi duman nedeniyle dışarıya çıkamayarak mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle binada mahsur kalanları kurtardı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İzmir'de sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2023
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İzmir'de sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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