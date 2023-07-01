https://sputniknews.com.tr/20230701/izmirde-sazlik-alanda-cikan-yangina-mudahale-ediliyor-1073061154.html
İzmir'de sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'de sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, sazlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T15:33+0300
2023-07-01T15:33+0300
2023-07-01T15:33+0300
yaşam
izmir
yangın
müdahale
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Atatürk Mahallesi'ndeki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.Ekipler 2 uçak, 2 helikopter ve 4 arazöz ile yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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izmir, yangın, müdahale
İzmir'de sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde, sazlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Atatürk Mahallesi'ndeki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler 2 uçak, 2 helikopter ve 4 arazöz ile yangını kontrol altına almaya çalışıyor.