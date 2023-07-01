https://sputniknews.com.tr/20230701/izmirde-sazlik-alanda-cikan-yangina-mudahale-ediliyor-1073061154.html

İzmir'de sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, sazlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. 01.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-01T15:33+0300

2023-07-01T15:33+0300

2023-07-01T15:33+0300

yaşam

izmir

yangın

müdahale

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Atatürk Mahallesi'ndeki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.Ekipler 2 uçak, 2 helikopter ve 4 arazöz ile yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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izmir, yangın, müdahale