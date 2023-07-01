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İzmir'de sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'de sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, sazlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T15:33+0300
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Atatürk Mahallesi'ndeki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.Ekipler 2 uçak, 2 helikopter ve 4 arazöz ile yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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izmir, yangın, müdahale
izmir, yangın, müdahale

İzmir'de sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

15:33 01.07.2023
© AAİzmir'de sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'de sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2023
© AA
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde, sazlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Atatürk Mahallesi'ndeki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler 2 uçak, 2 helikopter ve 4 arazöz ile yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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