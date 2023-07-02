https://sputniknews.com.tr/20230702/konyada-toplu-ulasima-yuzde-90a-varan-zam--1073088046.html

Konya'da toplu ulaşıma yüzde 90'a varan zam

Konya'da toplu ulaşıma yüzde 90'a varan zam

Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım ücretlerine yaklaşık yüzde 90 zam yaptı. 02.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-02T16:47+0300

2023-07-02T16:47+0300

2023-07-02T16:47+0300

konya

konya büyükşehir belediyesi

zam

ulaşım

toplu ulaşım

toplu taşıma

otobüs

ekonomi

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Konya Büyükşehir Belediyesi, maliyetlerin ve benzine yapılan zamların artışıyla birlikte toplu ulaşım ücretlerine yüzde 90’a yakın bir zam gerçekleştirdi.Öğrenci biletleri 2.50 liradan 4 liraya, tam bilet ücretleri ise 4.50 liradan 8.50 liraya yükseldi.Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, yeni tarife 3 Temmuz Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.Konya Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2023 tarihinde de toplu ulaşımda zam yapmış ve öğrenci biletlerini 2.50 liradan, tam biletleri ise 4.50 liradan satışa sunmuştu.Ayrıca, Konya’da dolmuşla yapılan toplu ulaşım ücretlerine de zam geldi. Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Muharrem Karabacak, yapılan düzenlemelerle ilgili bilgi verdi.Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici ise yüksek dolar kuru ve diğer maliyet artışlarının toplu ulaşıma yansımasının kaçınılmaz olduğunu belirtti ancak zam oranının çok yüksek olduğunu ve dar gelirlileri zor durumda bırakacağını vurguladı. Ekici, iktidarın ekonomi yönetimini eleştirerek zam oranının makul seviyeye çekilmesi gerektiğini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20230525/imamoglu-toplu-ulasim-araclarinda-kullanilan-akaryakitta-vergiyi-yuzde-1e-indirecegiz-1071538737.html

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konya, konya büyükşehir belediyesi, zam, ulaşım, toplu ulaşım, toplu taşıma, otobüs