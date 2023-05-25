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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230525/imamoglu-toplu-ulasim-araclarinda-kullanilan-akaryakitta-vergiyi-yuzde-1e-indirecegiz-1071538737.html
İmamoğlu: Toplu ulaşım araçlarında kullanılan akaryakıtta vergiyi yüzde 1'e indireceğiz
İmamoğlu: Toplu ulaşım araçlarında kullanılan akaryakıtta vergiyi yüzde 1'e indireceğiz
Ulaşım sektörü esnafıyla bir araya gelen İBB Başkanı İmamoğlu, "Belediyeler olarak bizler, toplu taşıma sektöründeki sizleri, ekibimizin dışında asla tutmadık... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
ekrem imamoğlu
akaryakıt
millet ittifakı
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
toplu taşıma
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım sektörü esnafıyla bir araya geldi.İmamoğlu, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki buluşmada, sorunların çözümü konusunda en radikal adımları attıklarını söyledi.Bulundukları makamların, bu sorunlara çözüm üretmek için var olduğunu kaydeden İmamoğlu, olası Millet İttifakı iktidarında yapacakları düzenlemeleri anlattı.İmamoğlu, "İstanbul'un ulaşım sektöründe kangren haline gelmiş sorunlarına çözüm üretmek de bizim öncelikli işlerimizden biri olmuştur ve olmaya devam edecek. Kangren olmuş sorunlarınızın her birisine tek tek çalıştık. 'Nasıl çözebiliriz?' diye düşündük. Hareket kabiliyetinizi sınırlayan, hizmet alma ve verme konularında önünüze engel teşkil edecek tüm noktaları belirledik ve çözümlerimizi hazırladık. Öncelikle toplu taşıma, toplu ulaşım esnafının alacağı araçlardaki ÖTV indiriminin yasal düzenlemesini hemen yaparak, hem kalıcı hem de sürekli hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.Toplu taşımayı tamamen bir kamu hizmeti olarak gördüklerini dile getiren İmamoğlu, şöyle konuştu:İmamoğlu, yanlış uygulamaları düzelteceklerini söyleyerek, "Şoför esnafın sırtına yük olduğunu bildiğimiz SGK prim cezalarını bir kereye mahsus üzere affedeceğiz. Şoförlerimizin SGK kayıtları, onlarla ilgili yedikleri cezalara ilişkin yasal düzenleme yapacağız. Bu yasal düzenlemeyle birlikte sürücülerin ceza yemesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.Bu program öncesinde Avcılar ve Küçükçekmece'de vatandaşlarla bir araya gelen İmamoğlu, otobüsün üzerinden yaptığı konuşmalarda, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istedi.
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ekrem imamoğlu, akaryakıt, millet ittifakı, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), toplu taşıma
ekrem imamoğlu, akaryakıt, millet ittifakı, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), toplu taşıma

İmamoğlu: Toplu ulaşım araçlarında kullanılan akaryakıtta vergiyi yüzde 1'e indireceğiz

01:00 25.05.2023
© İBB/ONUR GUNALEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© İBB/ONUR GUNAL
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Ulaşım sektörü esnafıyla bir araya gelen İBB Başkanı İmamoğlu, "Belediyeler olarak bizler, toplu taşıma sektöründeki sizleri, ekibimizin dışında asla tutmadık. Bu bakış açımız nedeniyle, taksi dahil, tüm kent içi toplu taşıma araçlarında kullanılan akaryakıttaki vergiyi, yatlarda olduğu gibi yüzde 1'e indireceğiz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım sektörü esnafıyla bir araya geldi.
İmamoğlu, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki buluşmada, sorunların çözümü konusunda en radikal adımları attıklarını söyledi.
Bulundukları makamların, bu sorunlara çözüm üretmek için var olduğunu kaydeden İmamoğlu, olası Millet İttifakı iktidarında yapacakları düzenlemeleri anlattı.
İmamoğlu, "İstanbul'un ulaşım sektöründe kangren haline gelmiş sorunlarına çözüm üretmek de bizim öncelikli işlerimizden biri olmuştur ve olmaya devam edecek. Kangren olmuş sorunlarınızın her birisine tek tek çalıştık. 'Nasıl çözebiliriz?' diye düşündük. Hareket kabiliyetinizi sınırlayan, hizmet alma ve verme konularında önünüze engel teşkil edecek tüm noktaları belirledik ve çözümlerimizi hazırladık. Öncelikle toplu taşıma, toplu ulaşım esnafının alacağı araçlardaki ÖTV indiriminin yasal düzenlemesini hemen yaparak, hem kalıcı hem de sürekli hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.
Toplu taşımayı tamamen bir kamu hizmeti olarak gördüklerini dile getiren İmamoğlu, şöyle konuştu:
"Belediyeler olarak bizler, toplu taşıma sektöründeki sizleri, ekibimizin dışında asla tutmadık. Bu bakış açımız nedeniyle, taksi dahil, tüm kent içi toplu taşıma araçlarında kullanılan akaryakıttaki vergiyi, yatlarda olduğu gibi yüzde 1'e indireceğiz. Böylece bu vergi indirimiyle İstanbullu esnafımızı yıllık yaklaşık 10 milyar lira, Türkiye genelinde ise 60 milyar lira ekstra bir yükten kurtarmış olacağız."
İmamoğlu, yanlış uygulamaları düzelteceklerini söyleyerek, "Şoför esnafın sırtına yük olduğunu bildiğimiz SGK prim cezalarını bir kereye mahsus üzere affedeceğiz. Şoförlerimizin SGK kayıtları, onlarla ilgili yedikleri cezalara ilişkin yasal düzenleme yapacağız. Bu yasal düzenlemeyle birlikte sürücülerin ceza yemesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Bu program öncesinde Avcılar ve Küçükçekmece'de vatandaşlarla bir araya gelen İmamoğlu, otobüsün üzerinden yaptığı konuşmalarda, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istedi.
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