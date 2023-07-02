https://sputniknews.com.tr/20230702/kolombiyada-iki-savas-ucagin-carpismasi-sonucu-bir-yarbay-oldu-1073077936.html
Kolombiya’da iki savaş uçağın çarpışması sonucu bir yarbay öldü
Kolombiya’da iki savaş uçağın çarpışması sonucu bir yarbay öldü
Kolombiya’nın orta kesimindeki Meta Departmanı’nda, iki savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında birbirine çarpışması sonucu bir pilotun hayatını kaybettiği... 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T11:05+0300
2023-07-02T11:05+0300
2023-07-02T11:05+0300
dünya
kolombiya
savaş uçağı
çarpışma
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Kolombiya Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, “Bugün saat 17.28’de (TSİ 01.28), eğitim görevini yerine getiren iki adet T-27 Tucano savaş uçağının, Meta Departmanı’ndaki Apiay bölgesinde yer alan 2 No’lu hava üssü yakınlarında düştüğünü üzüntüyle bildiriyoruz” ifadesine yer verildi.Olayda Yarbay Mario Andres Espinosa Gonzalez’in hayatını kaybettiği bildirilirken ikinci uçağın pilotu hakkında bilgi verilmedi. Kaza nedenleri araştırılıyor.Sosyal medyada yayınlanan videoda, alçak irtifada seyreden iki savaş uçağının çarpıştığı, ardından patlamanın meydana geldiği ve uçaklardan birinin düştüğü görülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230628/izmir-selcukta-ozel-bir-ucak-araziye-dustu-1072957519.html
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kolombiya, savaş uçağı, çarpışma
kolombiya, savaş uçağı, çarpışma
Kolombiya’da iki savaş uçağın çarpışması sonucu bir yarbay öldü
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Kolombiya’nın orta kesimindeki Meta Departmanı’nda, iki savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında birbirine çarpışması sonucu bir pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.
Kolombiya Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, “Bugün saat 17.28’de (TSİ 01.28), eğitim görevini yerine getiren iki adet T-27 Tucano savaş uçağının, Meta Departmanı’ndaki Apiay bölgesinde yer alan 2 No’lu hava üssü yakınlarında düştüğünü üzüntüyle bildiriyoruz” ifadesine yer verildi.
Olayda Yarbay Mario Andres Espinosa Gonzalez’in hayatını kaybettiği bildirilirken ikinci uçağın pilotu hakkında bilgi verilmedi. Kaza nedenleri araştırılıyor.
Sosyal medyada yayınlanan videoda, alçak irtifada seyreden iki savaş uçağının çarpıştığı, ardından patlamanın meydana geldiği ve uçaklardan birinin düştüğü görülüyor.