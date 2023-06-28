https://sputniknews.com.tr/20230628/izmir-selcukta-ozel-bir-ucak-araziye-dustu-1072957519.html
İzmir Selçuk’ta özel bir uçak araziye düştü
İzmir Selçuk’ta özel bir uçak araziye düştü
İzmir’in Selçuk ilçesinde, özel bir şirkete ait uçak araziye düştü. Uçaktaki iki kişinin hafif yaralı kurtulduğu öğrenildi. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T14:47+0300
2023-06-28T14:47+0300
2023-06-28T14:47+0300
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uçak
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Selçuk Efes Havalimanı’ndan havalanan özel bir şirkete ait uçak, içindeki iki kişiyle beraber kontrolünü kaybederek araziye düştü. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Düşen uçakta bulunan iki kişinin şans eseri hafif yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230607/aksarayda-egitim-ucagi-dustu-1072136432.html
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izmir, jet, uçak
İzmir Selçuk’ta özel bir uçak araziye düştü
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İzmir’in Selçuk ilçesinde, özel bir şirkete ait uçak araziye düştü. Uçaktaki iki kişinin hafif yaralı kurtulduğu öğrenildi.
Selçuk Efes Havalimanı’ndan havalanan özel bir şirkete ait uçak, içindeki iki kişiyle beraber kontrolünü kaybederek araziye düştü.
Olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Düşen uçakta bulunan iki kişinin şans eseri hafif yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.