https://sputniknews.com.tr/20230628/izmir-selcukta-ozel-bir-ucak-araziye-dustu-1072957519.html

İzmir Selçuk’ta özel bir uçak araziye düştü

İzmir Selçuk’ta özel bir uçak araziye düştü

İzmir’in Selçuk ilçesinde, özel bir şirkete ait uçak araziye düştü. Uçaktaki iki kişinin hafif yaralı kurtulduğu öğrenildi. 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T14:47+0300

2023-06-28T14:47+0300

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türkiye

izmir

jet

uçak

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Selçuk Efes Havalimanı’ndan havalanan özel bir şirkete ait uçak, içindeki iki kişiyle beraber kontrolünü kaybederek araziye düştü. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Düşen uçakta bulunan iki kişinin şans eseri hafif yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230607/aksarayda-egitim-ucagi-dustu-1072136432.html

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