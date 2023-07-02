https://sputniknews.com.tr/20230702/iyi-partili-ilce-baskani-hayatini-kaybetti-1073091611.html
İYİ Partili ilçe başkanı hayatını kaybetti
İYİ Partili ilçe başkanı hayatını kaybetti
İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanı Müfit Besler, tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T19:24+0300
2023-07-02T19:24+0300
2023-07-02T19:24+0300
türkiye
iyi parti
ilçe başkanı
bursa
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İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanı Müfit Besler (64), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Besler'in cenaze töreni, İshakpaşa Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığı’na defnedildi.Cenaze törenine İYİ Parti Bursa milletvekilleri Hasan Toktaş ve Selçuk Türkoğlu, Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, siyasi parti yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230626/abdulkadir-selvi-aksener-iyi-parti-vitrinini-yenileyecek-1072861669.html
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iyi parti, ilçe başkanı, bursa
iyi parti, ilçe başkanı, bursa
İYİ Partili ilçe başkanı hayatını kaybetti
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İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanı Müfit Besler, tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanı Müfit Besler (64), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Besler'in cenaze töreni, İshakpaşa Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığı’na defnedildi.
Cenaze törenine İYİ Parti Bursa milletvekilleri Hasan Toktaş ve Selçuk Türkoğlu, Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, siyasi parti yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.