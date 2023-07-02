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https://sputniknews.com.tr/20230702/isvecten-kuran-yakma-eylemine-iliskin-aciklama-1073091944.html
İsveç'ten Kuran yakma eylemine ilişkin açıklama
İsveç'ten Kuran yakma eylemine ilişkin açıklama
İsveç Dışişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı’nın ilk gününde Kuran'ın yakıldığı provokatif eylemi kınanarak, “İsveç hükümeti, bireyler tarafından işlenen... 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T20:07+0300
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dünya
isveç
isveç dışişleri bakanlığı
kuran
yakma
kitap yakma
avrupa
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İsveç’te 28 Haziran’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde Kuran'ın yakıldığı eyleme yönelik tepkiler devam ederken, İsveç Dışişleri Bakanlığı günler sonra söz konusu eylemi kınayan yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu eylem 'İslamofobik' olarak nitelendirilerek, "İsveç hükümeti, İsveç'teki gösterilerde bireyler tarafından işlenen İslamofobik eylemlerin Müslümanlara karşı saldırgan olabileceğini tamamen anlıyor. Hiçbir şekilde İsveç hükümetinin görüşlerini yansıtmayan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz" denildi.Açıklamada, "Kuran'ın veya başka herhangi bir kutsal kitabın yakılması saldırganca saygısız bir eylem ve açık bir provokasyondur. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve buna bağlı hoşgörüsüzlük ifadelerinin İsveç'te veya Avrupa'da yeri yoktur" ifadeleri kullanılarak, İsveç'te toplanma, gösteri yapma ve ifade özgürlüğünün anayasal olarak korunduğu belirtildi.Olayİsveç’in başkenti Stockholm’de Irak uyruklu sığınmacı Salvan Momika’nın Kurban Bayramı’nın ilk gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kuran yakmıştı. Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fas'ın da aralarında bulunduğu birçok ülke, provokatif eylemi protesto etmek için İsveç Büyükelçilerini geri çağırmıştı. Irak Dışişleri Bakanlığı, Momika'nın ülkede yargılanması için İsveç'ten iadesini istemişti.Öte yandan, İslam İşbirliği Teşkilatı ise Kuran yakılmasının ardından acil olarak Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde toplanma kararı almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230702/iran-kuran-yakilmasina-tepki-olarak-isvece-yeni-buyukelci-gondermeyi-durdurdu-1073089044.html
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isveç, isveç dışişleri bakanlığı, kuran, yakma, kitap yakma, avrupa
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İsveç'ten Kuran yakma eylemine ilişkin açıklama

20:07 02.07.2023 (güncellendi: 20:09 02.07.2023)
© AAİsveç'te Kurban Bayramı'nda cami önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı
İsveç'te Kurban Bayramı'nda cami önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
© AA
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İsveç Dışişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı’nın ilk gününde Kuran'ın yakıldığı provokatif eylemi kınanarak, “İsveç hükümeti, bireyler tarafından işlenen İslamofobik eylemlerin Müslümanlara karşı saldırgan olabileceğini tamamen anlıyor. İsveç hükümetinin görüşlerini yansıtmayan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.
İsveç’te 28 Haziran’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde Kuran'ın yakıldığı eyleme yönelik tepkiler devam ederken, İsveç Dışişleri Bakanlığı günler sonra söz konusu eylemi kınayan yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, söz konusu eylem 'İslamofobik' olarak nitelendirilerek, "İsveç hükümeti, İsveç'teki gösterilerde bireyler tarafından işlenen İslamofobik eylemlerin Müslümanlara karşı saldırgan olabileceğini tamamen anlıyor. Hiçbir şekilde İsveç hükümetinin görüşlerini yansıtmayan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz" denildi.

Açıklamada, "Kuran'ın veya başka herhangi bir kutsal kitabın yakılması saldırganca saygısız bir eylem ve açık bir provokasyondur. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve buna bağlı hoşgörüsüzlük ifadelerinin İsveç'te veya Avrupa'da yeri yoktur" ifadeleri kullanılarak, İsveç'te toplanma, gösteri yapma ve ifade özgürlüğünün anayasal olarak korunduğu belirtildi.

Olay

İsveç’in başkenti Stockholm’de Irak uyruklu sığınmacı Salvan Momika’nın Kurban Bayramı’nın ilk gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kuran yakmıştı.

Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fas'ın da aralarında bulunduğu birçok ülke, provokatif eylemi protesto etmek için İsveç Büyükelçilerini geri çağırmıştı. Irak Dışişleri Bakanlığı, Momika'nın ülkede yargılanması için İsveç'ten iadesini istemişti.
Öte yandan, İslam İşbirliği Teşkilatı ise Kuran yakılmasının ardından acil olarak Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde toplanma kararı almıştı.
İran bayrak, İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
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