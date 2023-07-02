https://sputniknews.com.tr/20230702/iran-kuran-yakilmasina-tepki-olarak-isvece-yeni-buyukelci-gondermeyi-durdurdu-1073089044.html
İran, Kuran yakılmasına tepki olarak İsveç'e yeni büyükelçi göndermeyi durdurdu
İran, Kuran yakılmasına tepki olarak İsveç'e yeni büyükelçi göndermeyi durdurdu
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İsveç'te Kuran yakma eylemine tepki olarak İskandinav ülkesine yeni büyükelçi gönderme işinin askıya alındığını duyurdu. 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T17:17+0300
2023-07-02T17:17+0300
2023-07-02T17:17+0300
dünya
avrupa
ortadoğu
iran
isveç
büyükelçi
durdurma kararı
kuran
yakma
kitap yakma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/01/1064029062_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_df0a79638a36a8bb6a1ad208581f990a.jpg
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter hesabından yazılı bir açıklama yayımladı.İranlı Bakan, "Kuran-ı Kerim'e karşı bu saygısızca girişime, cesaretlendirici şekilde izin verilmesi nedeniyle İsveç'e büyükelçi gönderme işi durdurulmuştur" ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz günlerde Büyükelçi Ahmed Masumifer'in yerine İranlı diplomat Hüccetullah Fegani, İran'ın yeni Stockholm Büyükelçisi olarak atanmıştı.İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi, 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kuran yakmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230629/islam-isbirligi-teskilati-isvecte-kuran-i-kerim-yakilmasi-uzerine-olaganustu-toplanma-karari-aldi-1073008313.html
iran
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/01/1064029062_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9e1edb5d374e0c0e3c25e769a8e63671.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avrupa, ortadoğu, iran, isveç, büyükelçi, durdurma kararı, kuran, yakma, kitap yakma
avrupa, ortadoğu, iran, isveç, büyükelçi, durdurma kararı, kuran, yakma, kitap yakma
İran, Kuran yakılmasına tepki olarak İsveç'e yeni büyükelçi göndermeyi durdurdu
Abone ol
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İsveç'te Kuran yakma eylemine tepki olarak İskandinav ülkesine yeni büyükelçi gönderme işinin askıya alındığını duyurdu.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter hesabından yazılı bir açıklama yayımladı.
İranlı Bakan, "Kuran-ı Kerim'e karşı bu saygısızca girişime, cesaretlendirici şekilde izin verilmesi nedeniyle İsveç'e büyükelçi gönderme işi durdurulmuştur" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde Büyükelçi Ahmed Masumifer'in yerine İranlı diplomat Hüccetullah Fegani, İran'ın yeni Stockholm Büyükelçisi olarak atanmıştı.
İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi, 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kuran yakmıştı.