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İstanbul'da barajların doluluk oranı belli oldu
İstanbul'da barajların doluluk oranı belli oldu
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son bir haftada yüzde 1.06 azalarak yüzde 43.62 olarak ölçüldü. 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T14:50+0300
2023-07-02T14:50+0300
türkiye
iski
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
baraj
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 26 Haziran'da yüzde 44.68 olan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 43.62'ye geriledi.Bu veri son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayda geçti.Barajların doluluk oranları Ömerli'de yüzde 46.7, Darlık'ta yüzde 16.8, Terkos'ta yüzde 14.9, Büyükçekmece'de 10.5, Sazlıdere'de yüzde 6.6, Alibey'de yüzde 2.2, Elmalı'da yüzde 0.9, Pabuçdere ve Istrancalar'da yüzde 0.6, Kazandere'de ise yüzde 0.2 olarak kaydedildi.Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868,68 milyon metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 378.89 milyon metreküp olarak ölçüldü.İstanbul'da günlük su tüketimi dün itibarıyla 2 milyon 97 bin metreküp oldu.Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl alınan su miktarı 423.52 milyon metreküp olarak gerçekleşti. İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 535.12 milyon metreküp olarak belirlendi.Son 9 yılın doluluk oranlarıİSKİ istatistiklerine göre, 2 Temmuz tarihli baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 85.57, 2016'da yüzde 71.31, 2017'de yüzde 77.38, 2018'de yüzde 79.82, 2019'da yüzde 77.61, 2020'de yüzde 64.7, 2021'de yüzde 73.17, 2022'de yüzde 73.4 iken bu günkü oran yüzde 43.62 olarak kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230628/iski-barajlarin-doluluk-oranlarini-acikladi-1072944555.html
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iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), baraj
iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), baraj

İstanbul'da barajların doluluk oranı belli oldu

14:50 02.07.2023
© AA / Arife KarakumBaraj doluluk
Baraj doluluk - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
© AA / Arife Karakum
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İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son bir haftada yüzde 1.06 azalarak yüzde 43.62 olarak ölçüldü.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 26 Haziran'da yüzde 44.68 olan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 43.62'ye geriledi.
Bu veri son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayda geçti.
Barajların doluluk oranları Ömerli'de yüzde 46.7, Darlık'ta yüzde 16.8, Terkos'ta yüzde 14.9, Büyükçekmece'de 10.5, Sazlıdere'de yüzde 6.6, Alibey'de yüzde 2.2, Elmalı'da yüzde 0.9, Pabuçdere ve Istrancalar'da yüzde 0.6, Kazandere'de ise yüzde 0.2 olarak kaydedildi.
Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868,68 milyon metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 378.89 milyon metreküp olarak ölçüldü.
İstanbul'da günlük su tüketimi dün itibarıyla 2 milyon 97 bin metreküp oldu.
Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl alınan su miktarı 423.52 milyon metreküp olarak gerçekleşti. İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 535.12 milyon metreküp olarak belirlendi.

Son 9 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 2 Temmuz tarihli baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 85.57, 2016'da yüzde 71.31, 2017'de yüzde 77.38, 2018'de yüzde 79.82, 2019'da yüzde 77.61, 2020'de yüzde 64.7, 2021'de yüzde 73.17, 2022'de yüzde 73.4 iken bu günkü oran yüzde 43.62 olarak kaydedildi.
İstanbul baraj kuraklık - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
YAŞAM
İSKİ barajların doluluk oranlarını açıkladı
28 Haziran , 09:59
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