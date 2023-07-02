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https://sputniknews.com.tr/20230702/israil-abdden-25-adet-f-35-alacak-1073089867.html
İsrail, ABD'den 25 adet F-35 alacak
İsrail, ABD'den 25 adet F-35 alacak
İsrail Savunma Bakanlığı'nın 25 adet F-35 Lightning II savaş uçağı alımı için ABD ile sözleşme imzaladığı bildirildi. 02.07.2023, Sputnik Türkiye
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ortadoğu
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israil
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savaş uçağı
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Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 3 milyar dolarlık bir anlaşmayla üçüncü bir F-35 hayalet savaş uçağı filosunun satın alınmasını onayladığı belirtildi.Uçakların İsrail'in ABD'den aldığı savunma yardım paketiyle finanse edileceği aktarılan açıklamada, son siparişle İsrail Hava Kuvvetleri envanterindeki F-35 sayısının 75’e ve filo sayısının 3’e yükseleceği kaydedildi.ABD, eski Başkan Barack Obama döneminde Tel Aviv'e 2017 ile 2028 arasında 38 milyar dolar hibe taahhüdünde bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230613/abd-medyasi-pentagon-yazilim-sorunlari-cozulene-kadar-f-35-tedarikini-askiya-aldi-1072354911.html
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ortadoğu, abd, israil, f-35, savaş uçağı, anlaşma
ortadoğu, abd, israil, f-35, savaş uçağı, anlaşma

İsrail, ABD'den 25 adet F-35 alacak

17:40 02.07.2023 (güncellendi: 18:00 02.07.2023)
© AAF-35
F-35 - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
© AA
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İsrail Savunma Bakanlığı'nın 25 adet F-35 Lightning II savaş uçağı alımı için ABD ile sözleşme imzaladığı bildirildi.
Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 3 milyar dolarlık bir anlaşmayla üçüncü bir F-35 hayalet savaş uçağı filosunun satın alınmasını onayladığı belirtildi.
Uçakların İsrail'in ABD'den aldığı savunma yardım paketiyle finanse edileceği aktarılan açıklamada, son siparişle İsrail Hava Kuvvetleri envanterindeki F-35 sayısının 75’e ve filo sayısının 3’e yükseleceği kaydedildi.
ABD, eski Başkan Barack Obama döneminde Tel Aviv'e 2017 ile 2028 arasında 38 milyar dolar hibe taahhüdünde bulunmuştu.
F-35 - savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
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ABD medyası: Pentagon, yazılım sorunları çözülene kadar F-35 tedarikini askıya aldı
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