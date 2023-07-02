https://sputniknews.com.tr/20230702/israil-abdden-25-adet-f-35-alacak-1073089867.html

İsrail, ABD'den 25 adet F-35 alacak

İsrail, ABD'den 25 adet F-35 alacak

İsrail Savunma Bakanlığı'nın 25 adet F-35 Lightning II savaş uçağı alımı için ABD ile sözleşme imzaladığı bildirildi. 02.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-02T17:40+0300

2023-07-02T17:40+0300

2023-07-02T18:00+0300

dünya

ortadoğu

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israil

f-35

savaş uçağı

anlaşma

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Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 3 milyar dolarlık bir anlaşmayla üçüncü bir F-35 hayalet savaş uçağı filosunun satın alınmasını onayladığı belirtildi.Uçakların İsrail'in ABD'den aldığı savunma yardım paketiyle finanse edileceği aktarılan açıklamada, son siparişle İsrail Hava Kuvvetleri envanterindeki F-35 sayısının 75’e ve filo sayısının 3’e yükseleceği kaydedildi.ABD, eski Başkan Barack Obama döneminde Tel Aviv'e 2017 ile 2028 arasında 38 milyar dolar hibe taahhüdünde bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230613/abd-medyasi-pentagon-yazilim-sorunlari-cozulene-kadar-f-35-tedarikini-askiya-aldi-1072354911.html

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