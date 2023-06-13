https://sputniknews.com.tr/20230613/abd-medyasi-pentagon-yazilim-sorunlari-cozulene-kadar-f-35-tedarikini-askiya-aldi-1072354911.html

ABD medyası: Pentagon, yazılım sorunları çözülene kadar F-35 tedarikini askıya aldı

ABD medyası: Pentagon, yazılım sorunları çözülene kadar F-35 tedarikini askıya aldı

ABD medyası, Pentagon'un yeni teknoloji donanım yükseltmeleriyle ilgili sorunlar çözülene kadar üretici şirket Lockheed Martin'den daha fazla yeni F-35 uçağı... 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T00:35+0300

2023-06-13T00:35+0300

2023-06-13T00:35+0300

savunma

f-35

abd

pentagon

lockheed martin

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ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) üretici şirket Lockheed Martin'den mevcut yazılım sorunları nedeniyle yeni F-35 tedarikini askıya aldığı duyuruldu.Defense News portalının haberine göre, Pentagon'un Teknoloji Yenileme 3 (TR-3) donanımına sahip yeni uçakların kabulünü dondurması temmuz ayında başlayacak.Portal, kararın Lockheed Martin'in onlarca uçağı Teksas eyaletindeki Fort Worth'ta bulunan ana fabrikasında 2023'ün büyük bir bölümünde ve muhtemelen 2024 baharına kadar bekletmek zorunda kalabileceği anlamına geldiğini belirtti.Öte yandan F-35 Ortak Program Ofisi (JPO) Sözcüsü, Breaking Defense'e yaptığı açıklamada, yaz aylarından itibaren TR-3 donanımıyla üretim hattından çıkan F-35 uçaklarının, ilgili muharebe kabiliyeti onaylanana kadar kabul edilmeyeceklerini söyledi.Geçen yıllarda beşinci nesil F-35 savaş uçakları yazılım problemleriyle gündeme gelmişti.Mart ayında Pentagon'un F-35 programı yetkilisi Korgeneral Mike Schmidt, Kongre'ye program risk değerlendirmesinin TR-3 sisteminin ancak Nisan 2024'e kadar tamamlanacağını öngördüğünü bildirmişti. Lockheed Martin ise sistemin bu yılın aralık ayına kadar teslim edileceğini açıklamıştı.F-35, aradan geçen 20 yılın ardından hala geliştirme aşamasında ve 30 yıl sürecek olan satın alma programının şu anda en az 1.7 trilyon dolara mal olacağı tahmin ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230602/abdde-85-milyon-dolar-degerinde-f-35-yedek-parcasi-kayboldu-1071949595.html

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f-35, abd, pentagon, lockheed martin