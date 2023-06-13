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ABD medyası: Pentagon, yazılım sorunları çözülene kadar F-35 tedarikini askıya aldı
ABD medyası: Pentagon, yazılım sorunları çözülene kadar F-35 tedarikini askıya aldı
ABD medyası, Pentagon'un yeni teknoloji donanım yükseltmeleriyle ilgili sorunlar çözülene kadar üretici şirket Lockheed Martin'den daha fazla yeni F-35 uçağı... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T00:35+0300
2023-06-13T00:35+0300
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ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) üretici şirket Lockheed Martin'den mevcut yazılım sorunları nedeniyle yeni F-35 tedarikini askıya aldığı duyuruldu.Defense News portalının haberine göre, Pentagon'un Teknoloji Yenileme 3 (TR-3) donanımına sahip yeni uçakların kabulünü dondurması temmuz ayında başlayacak.Portal, kararın Lockheed Martin'in onlarca uçağı Teksas eyaletindeki Fort Worth'ta bulunan ana fabrikasında 2023'ün büyük bir bölümünde ve muhtemelen 2024 baharına kadar bekletmek zorunda kalabileceği anlamına geldiğini belirtti.Öte yandan F-35 Ortak Program Ofisi (JPO) Sözcüsü, Breaking Defense'e yaptığı açıklamada, yaz aylarından itibaren TR-3 donanımıyla üretim hattından çıkan F-35 uçaklarının, ilgili muharebe kabiliyeti onaylanana kadar kabul edilmeyeceklerini söyledi.Geçen yıllarda beşinci nesil F-35 savaş uçakları yazılım problemleriyle gündeme gelmişti.Mart ayında Pentagon'un F-35 programı yetkilisi Korgeneral Mike Schmidt, Kongre'ye program risk değerlendirmesinin TR-3 sisteminin ancak Nisan 2024'e kadar tamamlanacağını öngördüğünü bildirmişti. Lockheed Martin ise sistemin bu yılın aralık ayına kadar teslim edileceğini açıklamıştı.F-35, aradan geçen 20 yılın ardından hala geliştirme aşamasında ve 30 yıl sürecek olan satın alma programının şu anda en az 1.7 trilyon dolara mal olacağı tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230602/abdde-85-milyon-dolar-degerinde-f-35-yedek-parcasi-kayboldu-1071949595.html
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f-35, abd, pentagon, lockheed martin
f-35, abd, pentagon, lockheed martin

ABD medyası: Pentagon, yazılım sorunları çözülene kadar F-35 tedarikini askıya aldı

00:35 13.06.2023
© AP Photo / Ariel SchalitF-35 - savaş uçağı
F-35 - savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
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ABD medyası, Pentagon'un yeni teknoloji donanım yükseltmeleriyle ilgili sorunlar çözülene kadar üretici şirket Lockheed Martin'den daha fazla yeni F-35 uçağı kabul etmeme kararı aldığını ve durumun en az önümüzdeki yıla kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi.
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) üretici şirket Lockheed Martin'den mevcut yazılım sorunları nedeniyle yeni F-35 tedarikini askıya aldığı duyuruldu.
Defense News portalının haberine göre, Pentagon'un Teknoloji Yenileme 3 (TR-3) donanımına sahip yeni uçakların kabulünü dondurması temmuz ayında başlayacak.
Portal, kararın Lockheed Martin'in onlarca uçağı Teksas eyaletindeki Fort Worth'ta bulunan ana fabrikasında 2023'ün büyük bir bölümünde ve muhtemelen 2024 baharına kadar bekletmek zorunda kalabileceği anlamına geldiğini belirtti.
Öte yandan F-35 Ortak Program Ofisi (JPO) Sözcüsü, Breaking Defense'e yaptığı açıklamada, yaz aylarından itibaren TR-3 donanımıyla üretim hattından çıkan F-35 uçaklarının, ilgili muharebe kabiliyeti onaylanana kadar kabul edilmeyeceklerini söyledi.
Geçen yıllarda beşinci nesil F-35 savaş uçakları yazılım problemleriyle gündeme gelmişti.
Mart ayında Pentagon'un F-35 programı yetkilisi Korgeneral Mike Schmidt, Kongre'ye program risk değerlendirmesinin TR-3 sisteminin ancak Nisan 2024'e kadar tamamlanacağını öngördüğünü bildirmişti. Lockheed Martin ise sistemin bu yılın aralık ayına kadar teslim edileceğini açıklamıştı.
F-35, aradan geçen 20 yılın ardından hala geliştirme aşamasında ve 30 yıl sürecek olan satın alma programının şu anda en az 1.7 trilyon dolara mal olacağı tahmin ediliyor.
F-35 Savaş Uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
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