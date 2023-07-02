https://sputniknews.com.tr/20230702/irandan-fransa-icin-seyahat-uyarisi-catisma-bolgelerinden-uzak-durun-1073078537.html

İran'dan Fransa için 'seyahat' uyarısı: 'Çatışma bölgelerinden uzak durun'

İran'dan Fransa için 'seyahat' uyarısı: 'Çatışma bölgelerinden uzak durun'

İran, devam eden sokak olayları ve şiddet eylemleri nedeniyle vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Fransa'ya seyahat etmemeleri çağrısında bulundu. 02.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-02T11:15+0300

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seyahat

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, ülke vatandaşlarını Fransa'da yaşanan olaylar konusunda uyardı.Kenani, "Fransa'daki güvenlik sorunları nedeniyle bu ülkedeki vatandaşlarımızdan, gerekli olmadıkça sokağa çıkmamalarını ve çatışma bölgelerinden uzak durmalarını istiyoruz. İranlılar zorunlu olmadıkça bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmalıdırlar." ifadelerini kullandı.Fransa hükümetini olayları demokratik yollarla çözmeye davet eden Kenani, şunları kaydetti:Fransa'da ne oluyor?Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağma olayları yaşanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230702/fransada-lhay-les-rose-belediye-baskani-evime-saldirdilar-esim-ve-cocugum-yaralandi-1073077769.html

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